Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft zaterdag bij zijn comeback in het veld meteen de overwinning gepakt. De Belgische kampioen reed tijdens de Superprestige-manche in Boom in de tweede ronde weg van het pak en werd niet meer ingehaald.

De omstandigheden waren niet van de poes in Boom. De vele regen en modder hadden het parcours omgetoverd tot een zware brij met een pak loopstroken en heel lastige koersomstandigheden. Wout van Aert maakte zijn rentree in het veld, net zoals Tom Pidcock en het was afwachten of beide renners al zouden meedoen voor de zege.

Het was Thijs Aerts die de kopstart nam, en enkele honderden meters als eerste koerste op het domein De Schorre. In zijn wiel volgden broer Toon Aerts en Eli Iserbyt. Wout van Aert mocht niet op de eerste rij starten en koerste rond de tiende positie.

Al snel schoof de Belgische kampioen op, naar de vierde plek, achter Quinten Hermans, Toon Aerts en Eli Iserbyt, die voorste regionen bezetten. Bij de eerste passage aan de finish zat een grote groep van zeven nog samen, waaronder Van Aert en Pidcock.

Lang zou dat niet duren, want Van Aert schudde een eerste keer aan de boom op een hellende strook. Toon Aerts zag het gevaar en pikte aan, Iserbyt en Hermans volgden op enkele lengtes. Aerts nam de koppositie over van Wout van Aert, maar lang zou de renner van Jumbo-Visma dat niet dulden. Hij wisselde van positie, versnelde op kop en Aerts werd opnieuw onder druk gezet. Aerts probeerde wel het kloofje te dichten, maar gleed weg in een afdaling en zag zo'n tien renners voorbijsnellen en de kans op een mooi duel met Van Aert in rook opgaan.

Van Aert alleen op kop dus, hij passeerde aan de finish met 15 tellen bonus op het duo Iserbyt-Hermans, de rest volgde op 22 seconden. Zou Van Aert gas terugnemen in ronde drie? Helemaal niet, hij bouwde zijn voorsprong uit naar 55 seconden op Hermans, Iserbyt reed in derde positie op 58 seconden.

Er stond geen maat op Van Aert die, ondanks nog een schuiver in de voorlaatste ronde, soleerde naar de zege bij zijn rentree. Pidcock deed niet mee voor het podium en ging een paar keer onderuit, de tweede plek was voor Toon Aerts die twee keer ten val kwam, Lars van der Haar finishte als derde, Iserbyt werd vierde.

Kloof (1'40'') tussen @WoutvanAert en de 2e in #SPBoom, Toon Aerts, is op 8 seconden na de kloof tussen Aerts en Felipe Orts, als... 15e (3'28''). https://t.co/32qMTIqa4k — Jonas Creteur (@jonas_creteur) December 4, 2021

Deze man wint de sprint in Parijs, boven op de Mont Ventoux en ook de superprestige in Boom. Dat is niet normaal. pic.twitter.com/YQp8JG2OyR — Thomas Sijtsma (@ThomasSijtsma) December 4, 2021

