Wout van Aert zal dit jaar niet deelnemen aan de Strade Bianche, maar kiest voor Parijs-Nice. 'Het is een keuze die we dit jaar gemaakt hebben', vertelt hij op de teampresentatie in Alicante. 'Dit lijkt ons de beste voorbereiding richting de klassiekers.'

De Belgische kampioen in het veld arriveerde maandagavond in Alicante en tekende dinsdag present voor de mediadag van z'n team. 'Zondag sliep ik niet al te best, maar ik ben maandagavond gearriveerd en intussen heb ik lekker bijgeslapen en voel ik me goed. Ik heb veel zin in het nieuwe seizoen op de weg. Ik heb nog veel doelen te realiseren, de wielerkoorts begint stilaan te stijgen en dat is bij mij niet anders.'

'Ik wil een monument winnen, dat is mijn grote doel', aldus de kopman van Jumbo-Visma. 'Ik heb het afgelopen seizoen veel mooie overwinningen geboekt, maar greep er net naast in die Monumenten. Dat wil ik veranderen en dus pas ik mijn programma aan. Ik start in de Omloop Het Nieuwsblad, trek dan naar Parijs-Nice en zo naar de klassiekers: Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix. De Amstel overslaan was geen optie omdat het tussen Vlaanderen en Roubaix valt. Het zou raar zijn om die wedstrijd niet te rijden. Ik maak van Sanremo tot Roubaix één lang piekmoment.'

Kortom, Van Aert rijdt de Strade Bianche niet, de wedstrijd die hij won in 2020 en waar hij ook al twee andere keren op het podium stond in 2018 en 2019. Van Aert is blij met de versterking van de klassieke kern. 'Daar hoeft geen uitleg bij. We staan veel sterker dan de afgelopen jaren, grotendeels door de aanwinsten en hopelijk zijn ook de jongens die er al bij waren op de afspraak of blijven ze gespaard van pech en blessures. Zij zullen extra geprikkeld zijn om hun plaats in de klassieke kern te behouden. De ploeg is sterk en we werken met veel meer vertrouwen naar het voorjaar toe. Ik verwacht niet enkel iets van de nieuwkomers maar ook van diegenen die er al waren.'

