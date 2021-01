Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft zich zondag in het West-Vlaamse Meulebeke een vierde keer tot Belgisch kampioen veldrijden gekroond.

Toon Aerts en Michael Vanthourenhout mochten voor zilver en brons het podium op. Laurens Sweeck en Tim Merlier maakten de top vijf compleet.

De 26-jarige Van Aert maakte zijn favorietenrol met verve waar. Al in de tweede ronde kwam hij samen met titelverdediger Sweeck op kop, een ronde later was hij er alleen vandoor. Aan de finish had hij twintig seconden voor op Aerts, Vanthourenhout finishte als derde op veertig seconden.

Quinten Hermans nam de beste start in Meulebeke, met Daan Soete en Laurens Sweeck in zijn wiel. Wout van Aert zat iets verder, Eli Iserbyt moest al meteen achtervolgen en werd op een twaalfde positie gesignaleerd na enkele tientallen meters. Op de eerste helling was het drummen, Van Aert moest voet aan de grond zetten, voor Vanthourenhout ging het helemaal fout. Zijn fiets raakte verstrikt in die van anderen, hij verloor minstens 10 seconden, Iserbyt en anderen zaten vast achter hen. Vooraan maakte Soete tempo en schoot Van Aert stelselmatig op. Soete werd afgelost door Sweeck, met Van Aert op kleine afstand.

In de tweede ronde nam Van Aert de koppositie over en legde hij er stevig de pees op. Sweeck moest harken om bij Van Aert te blijven, vlak voor het indraaien van de derde ronde gaf hij één à twee seconden prijs. Die achterstand zou alleen maar toenemen eenmaal Van Aert volledig op dreef kwam. Sweeck moest gas terugnemen en zag Aerts bij hem komen. Intussen gaf Iserbyt er de brui aan, hij stapte af na de vierde ronde.

Sweeck en Aerts moesten even op adem komen, wat Vanthourenhout de kans gaf om terug te keren. Met drie streden ze voor het zilver. Aerts won die strijd. Op 22 seconden van Van Aert bleef hij Vanthourenhout achttien seconden voor.

Van 2016 tot 2018 werd Wout Van Aert al drie keer op rij Belgisch kampioen veldrijden. Op de weg won hij de voorbije twee jaar het BK tijdrijden.

Bij de vrouwen soleerde Sanne Cant eerder op de dag naar haar twaalfde Belgische titel op rij.

