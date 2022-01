Wout van Aert heeft zondag in Middelkerke zijn favorietenrol waargemaakt en zijn vijfde Belgische titel in het veldrijden veroverd. De kopman van Jumbo-Visma, die aan de kust zijn laatste cross van het seizoen reed, won zijn negende van tien wedstrijden.

De tweevoudige Sportman van het Jaar vertrok als een raket. Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt kenden een mindere start.

In de tweede ronde trok de topfavoriet alleen op avontuur. Toon Aerts en Quinten Hermans volgden al gauw op een halve minuut. Even verderop reden Laurens Sweeck en Jens Adams.

Van Aert stoomde door naar de zege, achter hem was er wel strijd om de ereplaatsen met Aerts, Hermans, Sweeck, Adams, Vanthourenhout en Gianni Vermeersch. Intussen had Iserbyt er al de brui aan gegeven. Sweeck trok weg uit de groep achtervolgers, op iets minder dan een minuut van Van Aert. Hermans volgde op enkele tellen en vond uiteindelijk de aansluiting bij Sweeck, maar moest even later weer een gat laten na kettingproblemen. Sweeck liet zich niet meer bijbenen en fleurde zijn moeilijk seizoen op met de zilveren medaille, op ruim een minuut van Van Aert. Hermans vervolledigde het podium. Adams werd vierde, voor Vermeersch.

Voor Van Aert is het al de vijfde Belgische titel in het veldrijden, na 2016, 2017, 2018 en 2021. Met vijf titels hijst hij zich naast Maurice Seynaeve, Georges Vandermeirsch en Albert Van Damme. Alleen Roland Liboton (10 titels), Sven Nys (9) en Firmin Van Kerrebroeck (6) doen nog beter.

Eerder deze week kondigde Van Aert aan dat hij zich aan zijn oorspronkelijke plan houdt en niet in actie zal komen op het WK van eind deze maand in het Amerikaanse Fayetteville, dit met het oog op de voorjaarskoersen. Vanaf maandag trekt hij met Jumbo-Visma op stage naar Spanje.

Lees ook: Emiel Verstrynge pakt Belgische titel veldrijden bij de beloften

De tweevoudige Sportman van het Jaar vertrok als een raket. Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt kenden een mindere start. In de tweede ronde trok de topfavoriet alleen op avontuur. Toon Aerts en Quinten Hermans volgden al gauw op een halve minuut. Even verderop reden Laurens Sweeck en Jens Adams. Van Aert stoomde door naar de zege, achter hem was er wel strijd om de ereplaatsen met Aerts, Hermans, Sweeck, Adams, Vanthourenhout en Gianni Vermeersch. Intussen had Iserbyt er al de brui aan gegeven. Sweeck trok weg uit de groep achtervolgers, op iets minder dan een minuut van Van Aert. Hermans volgde op enkele tellen en vond uiteindelijk de aansluiting bij Sweeck, maar moest even later weer een gat laten na kettingproblemen. Sweeck liet zich niet meer bijbenen en fleurde zijn moeilijk seizoen op met de zilveren medaille, op ruim een minuut van Van Aert. Hermans vervolledigde het podium. Adams werd vierde, voor Vermeersch. Voor Van Aert is het al de vijfde Belgische titel in het veldrijden, na 2016, 2017, 2018 en 2021. Met vijf titels hijst hij zich naast Maurice Seynaeve, Georges Vandermeirsch en Albert Van Damme. Alleen Roland Liboton (10 titels), Sven Nys (9) en Firmin Van Kerrebroeck (6) doen nog beter. Eerder deze week kondigde Van Aert aan dat hij zich aan zijn oorspronkelijke plan houdt en niet in actie zal komen op het WK van eind deze maand in het Amerikaanse Fayetteville, dit met het oog op de voorjaarskoersen. Vanaf maandag trekt hij met Jumbo-Visma op stage naar Spanje.