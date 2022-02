In onze wielergids 2022 spreekt Wout van Aert over zijn Strava-ritten. En daarin heeft hij het onder meer over hoe hij als een 'halve autist' zijn trainingen plant en afwerkt.

'Wat duurtrainingen betreft krijg ik van mijn coach Marc Lamberts wel wat speling. Zelfs om iets meer te doen als ik zin heb. Minder? Dat gebeurt bijna nooit. (lacht) Marc staat er wel op dat ik mijn blokken volgens de voorgeschreven duur en wattages afwerk. Maar ook dat is geen probleem. Zeker qua duur, want op dat vlak ben ik een perfectionist, soms zelfs een halve autist: x minuten interval en y minuten rust, dat moet kloppen. Het liefst tot op de seconde. Het gaat ver: als ik weer aan een blok moet beginnen en ik fiets op dat moment door een druk centrum, dan doorkruis ik als een halve gek die straten. Belachelijk misschien, maar als dat in mijn hoofd zit, dan móét ik doorrijden. Ik kan dat niet loslaten. (lacht)

'Daarom probeer ik mijn route wel zo uit te stippelen dat ik niet in zo'n situatie beland. Meestal weet ik perfect, zoals voor een intervaltraining: na zoveel kilometer kan ik op die beklimming een blok van x minuten inlassen, op die helling of op die lange weg kan ik een sprint van een halve minuut trekken, tussen die twee hellingen zit x minuten rust... Veel andere renners denken: aha, het gaat bergop, we gaan eens vlammen. Bij mij is dat perfect gepland - bijna toch. (lacht) In het Hageland ken ik bijvoorbeeld alle klimtijden van elke helling: de Poggio van Diest, van beneden aan de brug, da's ongeveer een minuut, enzovoort.

'Waar ik fiets, bepaal ik altijd zelf, behalve tijdens grote teamstages. Maar de invulling van mijn trainingsschema - de duur, de blokken - dat is voor mijn trainer. Daarover overleggen we zelden of nooit, want dan begin je compromissen te zoeken. Ik zal alleen terugkoppelen als het praktisch gezien niet in mijn tijdschema past. Marc gaat immers altijd uit van het ideale scenario. Ik vertrouw hem, na bijna tien jaar samenwerken, daarin ook volledig. Soms is hij voorzichtig, maar hij durft me ook te prikkelen, hoor. Met wattages in VO2max-sprints waarvan ik zelfs denk: oei, ga ik dat wel kunnen? En vaak slaag ik daar ook in. Omdat hij perfect weet wat ik kan. Een betere coach zou ik me niet kunnen inbeelden.'

