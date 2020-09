Met zes zeges in het coronawielerseizoen heeft Wout van Aert (25) op goed één maand een unieke, diverse serie koersen gewonnen die alleen Philippe Gilbert en Eddy Merckx ooit hebben neergezet.

De Strade Bianche, een eendagskoers in de WorldTour.

...

De Strade Bianche, een eendagskoers in de WorldTour.Milaan-Sanremo, een monument.Een rit in het Criterium Dauphiné, een rittenkoers in de WorldTour.Het BK tijdrijden.En twee etappes in de Tour.Een reeks zeges die zowel qua type wedstrijd als de manier waarop (solo, sprint met zijn tweeën, tijdrit en drie groepssprinten) zeer uitzonderlijk is in hetzelfde jaar, laat staan in amper één maand (en drie dagen), sinds de Strade Bianche op 1 augustus.Slechts twee Belgen hebben in één vollédig seizoen ooit een dergelijke serie neergezet, met winst in een grote semiklassieker, in een monument, in een BK (weg of tijdrit), in een rit van een grote rittenkoers van een week én in minstens één Touretappe.De eerste was, uiteraard, Eddy Merckx in 1970: hij was (onder meer) de beste in Gent-Wevelgem, de Waalse Pijl, Parijs-Roubaix, het BK in Yvoir (zijn enige Belgische titel op de weg als prof), en in het eindklassement van Parijs-Nice (plus 3 ritten), de Giro (plus 3 ritten) én de Tour (plus 8 ritten). In totaal won de Kannibaal dat seizoen 52 koersen...De tweede en laatste Belg was Philippe Gilbert, in zijn wonderjaar 2011, met overwinningen in (onder meer) de Strade Bianche, de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, BK's op de weg én in het tijdrijden, de Clásica San Sebastian, een rit in Tirreno-Adriatico, de EnecoTour en in de Tour.Twee nog veel straffere seizoenen, maar het coronawielerjaar is voor Van Aert nog verre van ten einde, met naast de Tour ook nog het WK tijdrijden?/het WK op de weg (Merckx en Gilbert veroverden geen regenboogtrui in hun respectieve superjaren...) en nog een reeks monumenten.Nu al heeft de Jumbo-Vismarenner zes zeges (waarvan vijf in de WorldTour) op amper 17 wedstrijddagen dit jaar, een winstpercentage van 35 procent. Nota bene als 'semihelper' in deze Tour, waarin hij al twee ritzeges (in één week) behaalde. De laatste Belg die Van Aert dat voordeed: ene Tom Boonen in 2007, die toen de groene trui veroverde en etappezeges behaalde in Bourg-en-Bresse en Castres, nota bene de stad waar Van Aert en co vrijdag richting Lavaur passeerden.Tom Boonen is tevens de laatste Belg die voor zijn 26e verjaardag minstens drie ritten in de Tour won (2 in 2004 en 2 in 2005, op zijn 23e en 24e).De reeks van Belgen die daar de laatste vijftig jaar in slaagden: naast Boonen ook Eric Vanderaerden, Freddy Maertens, Rik Van Linden, Michel Pollentier, Willy Teirlinck, Eric Leman en Eddy Merckx.Wout van Aert kan daar in deze Tour uiteraard nog één (of meer) ritzege(s) aan toevoegen. Misschien op 15 september, wanneer hij 26 jaar wordt. Die dag staat een bergrit gepland naar Villard-de-Lans, met drie cols en een hellende aankomst van twee kilometer. Niet al te zware beklimmingen die een Van Aert in deze superconditie zou moeten aankunnen. Maar allicht zal daar een vluchter voor de zege gaan en zal de Kempenaar werk moeten opknappen voor kopman Primoz Roglic. Voor en nadien liggen er echter wel nog tal van moeilijke etappes waarin Van Aert kan scoren (misschien zelfs in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles) en waarin hij zichzelf een vroeg of laat verjaardagscadeau kan schenken, voor zover die tafel met cadeaus nu al niet helemaal vol ligt.