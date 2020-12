Wout van Aert is op het Sportgala in Schelle voor de eerste keer in zijn carrière uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Basketster Emma Meesseman werd Sportvrouw van het jaar.

In het jaarlijkse referendum van Sportspress kreeg de 26-jarige wielrenner/veldrijder 1049 punten achter zijn naam. Hij haalde het met een straat voorsprong op Rode Duivel en Inter Milaan-spits Romelu Lukaku (526 ptn). Wielrenner Remco Evenepoel, de laureaat van vorig jaar, werd derde met 441 punten. In totaal brachten er dit jaar 247 journalisten/gewezen winnaars van de trofee Sportman en Sportvrouw van het Jaar hun stem uit.

Van Aert werd voor zijn boerenjaar eerder al beloond met de Nationale Trofee voor Sportverdienste, de Kristallen Fiets, de Flandrien en de Vlaamse Reus.

Eind oktober sloot hij een voor hem uitzonderlijk wielerjaar op de weg af met een tweede stek in de Ronde van Vlaanderen. Voordien schitterde hij met winst in Milaan-Sanremo en de Strade Bianche en twee ritzeges in de Ronde van Frankrijk. Daarnaast werd de Kempenaar, intussen al opnieuw actief in het veld, vicewereldkampioen op de weg, Belgisch kampioen en vicewereldkampioen tijdrijden.

'Ik vind het belangrijk elke prijs naar waarde te schatten, maar dit is toch de grootste prijs die je kan pakken als sporter. Ik ben hier enorm trots op', zei de Kempenaar in Schelle. 'Dit is weinig wielrenners gegeven. Ik ben een beetje sprakeloos. Ik bekeek dit jaar als een overgangsjaar, maar het werd veel meer. Een jaar geleden had ik dit zeker niet verwacht. België heeft veel sporters die op topniveau presteren. Het klopt wel dat andere sporters door de coronacrisis geen topprestaties konden leveren, daar moet ik niet rouwig om zijn.'

Meesseman

Basketbalspeelster Emma Meesseman werd uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar. Voor het eerst ontvangt een basketbalspeelster de prestigieuze prijs.

De 27-jarige Meesseman haalde het in het jaarlijkse referendum van Sportspress met 826 punten voor haar ploegmaat bij de Belgian Cats Julie Allemand (578 ptn). De derde plaats is voor (baan)wielrenster Lotte Kopecky (477 ptn), die onlangs nog verkozen werd tot Flandrienne en de Kristallen Fiets kreeg.

Ze is in Rusland en sprak via video. 'Ik ben zeer dankbaar en vereerd dat ik deze trofee mag ontvangen in dit toch wel vreemde sportjaar. an in een filmpje. Ik ben vooral blij dat het basketbal eens op nummer 1 mag staan op het Sportgala.'

Meesseman is de opvolgster van turnster Nina Derwael, die het vorig jaar haalde voor het boegbeeld van de Belgian Cats. Dit jaar bezorgde Meesseman de Belgische nationale basketploeg een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio. De speelster van de Russische topclub Ekaterinburg werd in februari op het olympisch kwalificatietoernooi in Oostende uitgeroepen tot Most Valuable Player. Na een positieve coronatest was ze er niet bij toen de Belgian Cats zich verzekerden van een ticket voor het EK van 2021.

De Belgian Cats werden verkozen tot Team van het Jaar. Met 465 punten hielden ze de nationale vrouwenvoetbalploeg (245 ptn) en wielerformatie Deceuninck - Quick Step (208) achter zich.

Belofte, coach

Charles De Ketelaere werd verkozen tot Belofte van het Jaar.

De 19-jarige De Ketelaere hield met 398 punten achter zijn naam veldrijder Thibau Nys (323 ptn) en rallypiloot Grégoire Munster (105) achter zich. Op de erelijst volgt hij collega-voetballer Yari Verschaeren op.

In 2020 kwam De Ketelaere helemaal tot ontbolstering bij Club Brugge. Onder Philippe Clement schopte hij het tot basisspeler, de voorbije wedstrijden stond het veelzijdige talent in de spits bij blauw-zwart. Ook bondscoach Roberto Martinez was onder de indruk van De Ketelaere, die op 11 november bij de Rode Duivels debuteerde in de vriendschappelijke interland tegen Zwitserland.

Philip Mestdagh, coach van de nationale vrouwenbasketploeg, werd Coach van het Jaar.

Hij haalde het met 405 punten voor Club Brugge-coach Philippe Clement (293 ptn) en coach van de Rode Duivels Roberto Martinez (220), die de trofee al eens in 2018 in ontvangst mocht nemen. Op de erelijst is Mestdagh de opvolger van de Nieuw-Zeelander Shane McLeod, de bondscoach van de Red Lions.

Paralympiër

Joachim Gérard werd verkozen tot Paralympiër van het Jaar.

De rolstoeltennisser kreeg 454 punten achter zijn naam. Op de tweede plaats volgde rolstoelatleet Peter Genyn (389 ptn), voor para-wielrenner Ewoud Vromant (285). Gérard volgt zichzelf op op de erelijst. Hij kreeg ook in 2013 de trofee. Peter Genyn was in 2017 en 2018 de beste paralympiër. Gérard schopte het dit jaar tot in de finale van Roland Garros. Hij versloeg dit seizoen tweemaal de nummer 1 van de wereld.

