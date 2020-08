Wat te verwachten van de komende Tour? Over de enige topfavoriet, over de kansen op ritwinst voor Wout van Aert en over de coronadreiging. Drie vragen aan onze wielerman, Jonas Creteur.

Hoeveel ritten wint Wout van Aert en wat is dan zijn kans op het groen?

Jonas Creteur: 'Opvallend was de licht gewijzigde communicatie bij Jumbo-Visma. Enkele weken geleden klonk het dat Van Aert alleen zou worden ingezet voor plan A: het geel winnen met Tom Dumoulin of Primoz Roglic. Maar deze week liet sportief directeur Merijn Zeeman vallen dat de ploeg "niets zal laten liggen" en "vriend wil blijven van de Vlaamse wielerfans."

'Hoewel Van Aert dat zelf dan weer afzwakte door te benadrukken dat "ritwinst geen doel is", zie ik hem wel meesprinten bij lichthellende aankomst of als er na een lastige rit nog een beperkte groep overschiet en zijn kopmannen veilig richting de finale zijn geloosd. Daarom kan de vervanging van de geblesseerde Steven Kruijswijk door Amund Grøndahl Jansen, die meer werk kan opknappen op het vlakke, een voordeel zijn voor Van Aert, met oog op ritwinst. En zeker in de eerste week, tot de Pyreneeën.

'Ik zie Van Aert twee ritzeges behalen, maar groen zit er niet in.' Jonas Creteur

'In de eerste rit rond Nice, die (onder meer door de voorspelde regen) zwaarder zal uitvallen dan velen denken en de pure sprinters misschien al overboord kan gooien, zou het zelfs al prijs kunnen zijn. Maar ook in de vijfde rit naar Privas - op de licht hellende aankomststrook -, in de vermoedelijke waaieretappe naar Île de Ré - vorig jaar won Van Aert na een waaierslag in Albi -, en in de vijftiende rit naar Lyon, na een heuvelachtige finale.

'En wees niet verbaasd als Van Aert op de voorlaatste dag mínstens op het podium eindigt van de tijdrit naar La Planche des Belles Filles, of misschien zelfs wint. Op de eerste dertig vlakke kilometer kan hij tegenover de meer vermoeide klimmers/klassementsrenners voorsprong pakken en op de zes kilometer steil bergop maar een half minuutje verliezen is met zijn kwaliteiten geen onmogelijke opdracht.

'Van Aert zei onlangs trouwens zélf dat hij op die tijdrit mikt, en dat leeft ook binnen de ploeg. Zou het als symbool ook niet mooi zijn, na zijn val in de tijdrit van de Tour van vorig jaar? Mogelijk wordt het die dag zelfs een volledig Jumbo-Vismapodium, met Roglic, Dumoulin en Van Aert, al dan niet in een andere volgorde.

'Slotsom: ik zie Van Aert twee ritzeges behalen, maar groen zit er niet in. Omdat hij, zoals hij zelf correct aangaf, niet in elke massasprint zal meestrijden en vooral zich ook niet zal vermoeien door punten te sprokkelen bij de tussensprinten.

'En die zijn cruciaal als je de groene trui wil winnen, zeker omdat ze twintig punten opleveren, evenveel als winst in een bergrit. Vorig jaar behaalde Sagan zijn zevende maillot vert met een totaal van 316 punten, vs. 248 voor Caleb Ewan, die tweede werd (ondanks drie ritzeges). Het aantal punten behaald bij de tussensprinten voor de Slovaak? 124. Voor de Australiër? 6...'

Volgens onze wielerman kan Wout van Aert Peter Sagan niet van een volgende groene trui houden © Belga Image

Sommigen denken dat topfavoriet Primoz Roglic de voorbije weken te vroeg zijn piekconditie bereikte en zal kraken in het slot van de Tour. Zoals in de Giro van vorig jaar toen hij na een sterk begin ook kopje onder ging. Is dat weer mogelijk?

Creteur: 'Roglic kan volgens mij op vier manieren de Tour níét winnen. Ten eerste heb je de gevolgen van zijn val in de Dauphiné die zwaarder zijn dan de ploeg laat blijken. Ten tweede omdat hij door pure pech (een nieuwe val, materiaalproblemen) weer tegen de vlakte gaat of veel tijd zal verliezen verliest. Ten derde omdat hij of een ploegmaat besmet raakt met het coronavirus en (al dan niet met zijn hele ploeg) naar huis moet. En tot slot kan het nog gebeuren dat zijn slimme medekopman Tom Dumoulin door een tactisch steekspel kan meeglippen in een ontsnapping met andere schaduwfavorieten en zo een beslissende slag kan slaan.

'Als het puur op conditie aankomt, dan zal niemand Roglic kunnen bedreigen, ook Egan Bernal niet. De Sloveen heeft een verschroeiende eindjump bergop waarmee hij mogelijke vele bonificatieseconden kan sprokkelen. En wie gaat hem ervoor lossen, in de wetenschap dat Roglic bergop over superieure helpers beschikt als Sepp Kuss en George Bennett? Bovendien is hij van de klassementsrenners, naast Tom Dumoulin, de beste tijdrijder. Indien nodig kan hij zelfs nog in de voorlaatste rit naar La Planche des Belles Filles het geel pakken.

'Als het puur op conditie aankomt, dan zal niemand Roglic kunnen bedreigen, ook Egan Bernal niet.' Jonas Creteur

'En dat Roglic, met een zeer deskundige coach als Marc Lamberts als raadgever, nu al te vroeg in vorm zou zijn, geloof ik niet. Hij heeft sinds begin augustus zéven koersdagen in de benen. Toen hij vorig jaar aan de Giro startte, waren dat er 19, had hij al drie WorldTourrittenkoersen op zak gestoken en véél meer energie verspild. De Sloveen leerde uit die ervaring, stoomde zich ruim twee maanden met alléén training klaar voor de Vuelta, en won die met ruim twee en een halve minuut voorsprong. Zo kan het dus ook. Bovendien leerde Roglic in Spanje om in een grote ronde om te gaan met de druk van de leiderstrui.

'Daarenboven beschikt hij nu over een superploeg die zelfs Team INEOS zal wegblazen. Het verschil tussen die twee ploegen was in de Dauphiné te groot. Dat maken Bernal en co in twee weken tijd niet meer helemaal goed. Zeker omdat INEOS ook de overleden Nicolas Portal is kwijtgeraakt, het tactische en rustgevende meesterbrein die Froome, Thomas en Bernal naar hun Tourzeges leidde.

'Grappig en opvallend was ook het filmpje dat Jumbo-Visma gisteren op social media lanceerde: reclame voor een zelfklevend fietsrek, op een blitse sportwagen die op een racecircuit verschroeiend van start ging. Op dezelfde dag dat Team INEOS zijn nieuwe bijnaam 'Grenadiers' lanceerde, een robuuste, maar logge terreinwagen... Dat wordt ook het beeld van deze Tour.'

© AFP

Gaat de Tour Parijs wel halen?

Creteur: 'De bovenstaande voorspellingen moet je inderdaad met een kilo zout nemen, want het zwaard van corona zal de hele Tour boven het peloton hangen. De maatregelen bij de organisatie en de ploegen zijn zeer strikt en renners hebben van nature al smetvrees, maar ze maken de teambubbels niet ondoorprikbaar. Zie naar de vier personeelsleden van Lotto-Soudal die gisteren naar huis gestuurd werden, na twee 'niet-negatieve' tests bij een verzorger en een mecanicien (waardoor ook hun kamergenoten in quarantaine moeten).

'Bovendien worden die teambubbels elke dag samengevoegd tot één pelotonbubbel en worden de renners niet elke dag getest. In de coronabubbel van de NBA in Disney World gebeurt dat bijvoorbeeld wel, en dat is niet eens een rondreizend circus. Anderzijds maakt zo'n vaste locatie het praktisch makkelijker om te testen en beschikt de NBA over veel meer financiële middelen dan Tourorganisator ASO en de wielerploegen.

'De kans is reëel dat niet Primoz Roglic of Egan Bernal, maar het coronavirus de gele trui zal winnen.' Jonas Creteur

'Niettemin is dat volgens sommige experten hét grote hiaat in het coronaprotocol. Tussen de laatste algemene test voor de start van de Tour en de eerstvolgende test voor het hele peloton op de eerste rustdag zitten er liefst élf dagen. In die tijd volstaat één besmetting van een renner zonder zware symptomen (en tot bijna de helft van de positieve gevallen zijn asymptomatisch) om een hele rist anderen te besmetten. En zelfs de testen zijn niet altijd honderd procent betrouwbaar, met vals positieve en negatieve resultaten, zoals de voorbije weken al meermaals bleek - tot grote ongerustheid van de ploegen.

'Vandaag zullen ASO, de UCI en de teamdokters pas definitief de voorwaarden bepalen over wie wel of niet, al dan niet de hele ploeg, naar huis moet bij een of meerdere positieve gevallen. Eén (!) dag voor de start van de Tour! Tekenend voor de chaos in het wielrennen en het gebrek aan een krachtig beleid.

'De regel dat een heel team in quarantaine moet worden gezet bij twee positieve testresultaten binnen de ploegbubbel is nu wel geschrapt, maar waar zal dan wél de lijn getrokken worden? Zal een ploegdokter mogelijke symptomen objectief beoordelen als een van zijn renners in de gele trui staat? Zal er iemand controleren als plots twee renners met "maagproblemen" opgeven? Zal ASO de Tour stilleggen als er drie, vier of meer teams tegelijkertijd in quarantaine gezet moeten worden? Wanneer wordt dan een eindklassement opgemaakt? Geen kat die het nu weet, maar érgens is er een breekpunt.

'De kans is dus reëel dat niet Primoz Roglic of Egan Bernal, maar het coronavirus de gele trui zal winnen. En de Tour van 2020 de editie van de corona(des)illusie wordt. Met mogelijk dramatische gevolgen voor veel ploegen en het imago van het wielrennen.'

Jonas Creteur: 'Opvallend was de licht gewijzigde communicatie bij Jumbo-Visma. Enkele weken geleden klonk het dat Van Aert alleen zou worden ingezet voor plan A: het geel winnen met Tom Dumoulin of Primoz Roglic. Maar deze week liet sportief directeur Merijn Zeeman vallen dat de ploeg "niets zal laten liggen" en "vriend wil blijven van de Vlaamse wielerfans."'Hoewel Van Aert dat zelf dan weer afzwakte door te benadrukken dat "ritwinst geen doel is", zie ik hem wel meesprinten bij lichthellende aankomst of als er na een lastige rit nog een beperkte groep overschiet en zijn kopmannen veilig richting de finale zijn geloosd. Daarom kan de vervanging van de geblesseerde Steven Kruijswijk door Amund Grøndahl Jansen, die meer werk kan opknappen op het vlakke, een voordeel zijn voor Van Aert, met oog op ritwinst. En zeker in de eerste week, tot de Pyreneeën.'In de eerste rit rond Nice, die (onder meer door de voorspelde regen) zwaarder zal uitvallen dan velen denken en de pure sprinters misschien al overboord kan gooien, zou het zelfs al prijs kunnen zijn. Maar ook in de vijfde rit naar Privas - op de licht hellende aankomststrook -, in de vermoedelijke waaieretappe naar Île de Ré - vorig jaar won Van Aert na een waaierslag in Albi -, en in de vijftiende rit naar Lyon, na een heuvelachtige finale. 'En wees niet verbaasd als Van Aert op de voorlaatste dag mínstens op het podium eindigt van de tijdrit naar La Planche des Belles Filles, of misschien zelfs wint. Op de eerste dertig vlakke kilometer kan hij tegenover de meer vermoeide klimmers/klassementsrenners voorsprong pakken en op de zes kilometer steil bergop maar een half minuutje verliezen is met zijn kwaliteiten geen onmogelijke opdracht. 'Van Aert zei onlangs trouwens zélf dat hij op die tijdrit mikt, en dat leeft ook binnen de ploeg. Zou het als symbool ook niet mooi zijn, na zijn val in de tijdrit van de Tour van vorig jaar? Mogelijk wordt het die dag zelfs een volledig Jumbo-Vismapodium, met Roglic, Dumoulin en Van Aert, al dan niet in een andere volgorde.'Slotsom: ik zie Van Aert twee ritzeges behalen, maar groen zit er niet in. Omdat hij, zoals hij zelf correct aangaf, niet in elke massasprint zal meestrijden en vooral zich ook niet zal vermoeien door punten te sprokkelen bij de tussensprinten. 'En die zijn cruciaal als je de groene trui wil winnen, zeker omdat ze twintig punten opleveren, evenveel als winst in een bergrit. Vorig jaar behaalde Sagan zijn zevende maillot vert met een totaal van 316 punten, vs. 248 voor Caleb Ewan, die tweede werd (ondanks drie ritzeges). Het aantal punten behaald bij de tussensprinten voor de Slovaak? 124. Voor de Australiër? 6...'Creteur: 'Roglic kan volgens mij op vier manieren de Tour níét winnen. Ten eerste heb je de gevolgen van zijn val in de Dauphiné die zwaarder zijn dan de ploeg laat blijken. Ten tweede omdat hij door pure pech (een nieuwe val, materiaalproblemen) weer tegen de vlakte gaat of veel tijd zal verliezen verliest. Ten derde omdat hij of een ploegmaat besmet raakt met het coronavirus en (al dan niet met zijn hele ploeg) naar huis moet. En tot slot kan het nog gebeuren dat zijn slimme medekopman Tom Dumoulin door een tactisch steekspel kan meeglippen in een ontsnapping met andere schaduwfavorieten en zo een beslissende slag kan slaan.'Als het puur op conditie aankomt, dan zal niemand Roglic kunnen bedreigen, ook Egan Bernal niet. De Sloveen heeft een verschroeiende eindjump bergop waarmee hij mogelijke vele bonificatieseconden kan sprokkelen. En wie gaat hem ervoor lossen, in de wetenschap dat Roglic bergop over superieure helpers beschikt als Sepp Kuss en George Bennett? Bovendien is hij van de klassementsrenners, naast Tom Dumoulin, de beste tijdrijder. Indien nodig kan hij zelfs nog in de voorlaatste rit naar La Planche des Belles Filles het geel pakken.'En dat Roglic, met een zeer deskundige coach als Marc Lamberts als raadgever, nu al te vroeg in vorm zou zijn, geloof ik niet. Hij heeft sinds begin augustus zéven koersdagen in de benen. Toen hij vorig jaar aan de Giro startte, waren dat er 19, had hij al drie WorldTourrittenkoersen op zak gestoken en véél meer energie verspild. De Sloveen leerde uit die ervaring, stoomde zich ruim twee maanden met alléén training klaar voor de Vuelta, en won die met ruim twee en een halve minuut voorsprong. Zo kan het dus ook. Bovendien leerde Roglic in Spanje om in een grote ronde om te gaan met de druk van de leiderstrui.'Daarenboven beschikt hij nu over een superploeg die zelfs Team INEOS zal wegblazen. Het verschil tussen die twee ploegen was in de Dauphiné te groot. Dat maken Bernal en co in twee weken tijd niet meer helemaal goed. Zeker omdat INEOS ook de overleden Nicolas Portal is kwijtgeraakt, het tactische en rustgevende meesterbrein die Froome, Thomas en Bernal naar hun Tourzeges leidde.'Grappig en opvallend was ook het filmpje dat Jumbo-Visma gisteren op social media lanceerde: reclame voor een zelfklevend fietsrek, op een blitse sportwagen die op een racecircuit verschroeiend van start ging. Op dezelfde dag dat Team INEOS zijn nieuwe bijnaam 'Grenadiers' lanceerde, een robuuste, maar logge terreinwagen... Dat wordt ook het beeld van deze Tour.'Creteur: 'De bovenstaande voorspellingen moet je inderdaad met een kilo zout nemen, want het zwaard van corona zal de hele Tour boven het peloton hangen. De maatregelen bij de organisatie en de ploegen zijn zeer strikt en renners hebben van nature al smetvrees, maar ze maken de teambubbels niet ondoorprikbaar. Zie naar de vier personeelsleden van Lotto-Soudal die gisteren naar huis gestuurd werden, na twee 'niet-negatieve' tests bij een verzorger en een mecanicien (waardoor ook hun kamergenoten in quarantaine moeten).'Bovendien worden die teambubbels elke dag samengevoegd tot één pelotonbubbel en worden de renners niet elke dag getest. In de coronabubbel van de NBA in Disney World gebeurt dat bijvoorbeeld wel, en dat is niet eens een rondreizend circus. Anderzijds maakt zo'n vaste locatie het praktisch makkelijker om te testen en beschikt de NBA over veel meer financiële middelen dan Tourorganisator ASO en de wielerploegen.'Niettemin is dat volgens sommige experten hét grote hiaat in het coronaprotocol. Tussen de laatste algemene test voor de start van de Tour en de eerstvolgende test voor het hele peloton op de eerste rustdag zitten er liefst élf dagen. In die tijd volstaat één besmetting van een renner zonder zware symptomen (en tot bijna de helft van de positieve gevallen zijn asymptomatisch) om een hele rist anderen te besmetten. En zelfs de testen zijn niet altijd honderd procent betrouwbaar, met vals positieve en negatieve resultaten, zoals de voorbije weken al meermaals bleek - tot grote ongerustheid van de ploegen.'Vandaag zullen ASO, de UCI en de teamdokters pas definitief de voorwaarden bepalen over wie wel of niet, al dan niet de hele ploeg, naar huis moet bij een of meerdere positieve gevallen. Eén (!) dag voor de start van de Tour! Tekenend voor de chaos in het wielrennen en het gebrek aan een krachtig beleid. 'De regel dat een heel team in quarantaine moet worden gezet bij twee positieve testresultaten binnen de ploegbubbel is nu wel geschrapt, maar waar zal dan wél de lijn getrokken worden? Zal een ploegdokter mogelijke symptomen objectief beoordelen als een van zijn renners in de gele trui staat? Zal er iemand controleren als plots twee renners met "maagproblemen" opgeven? Zal ASO de Tour stilleggen als er drie, vier of meer teams tegelijkertijd in quarantaine gezet moeten worden? Wanneer wordt dan een eindklassement opgemaakt? Geen kat die het nu weet, maar érgens is er een breekpunt.'De kans is dus reëel dat niet Primoz Roglic of Egan Bernal, maar het coronavirus de gele trui zal winnen. En de Tour van 2020 de editie van de corona(des)illusie wordt. Met mogelijk dramatische gevolgen voor veel ploegen en het imago van het wielrennen.'