Jumbo-Visma heeft woensdag zijn selectie voor de Amstel Gold Race van zondag bekendgemaakt. Wout van Aert zal zoals verwacht niet starten. De 27-jarige Kempenaar moest vorige week na een coronabesmetting forfait geven voor de Ronde van Vlaanderen. Hij kan intussen wel de trainingen hervatten en hoopt op deelname aan Parijs-Roubaix (17 april).

Bij afwezigheid van Van Aert zal er in Nederlands-Limburg opnieuw gekeken worden naar Tiesj Benoot en de Fransman Christophe Laporte bij Jumbo-Visma. Ook thuisrenner en voormalig Giro-winnaar Tom Dumoulin komt aan de start. De Nederlanders Jos van Emden, Timo Roosen en Mike Teunissen en onze landgenoot Nathan Van Hooydonck vervolledigen de selectie.

Van Aert kende tot dusver een uitstekend seizoen met overwinningen in de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Harelbeke en een individuele tijdrit in Parijs-Nice. In de week voor de Ronde van Vlaanderen liep het echter mis. Van Aert testte positief op COVID-19 en zag Vlaanderens Mooiste aan zich voorbij gaan.

De Belgische kampioen is de uittredend winnaar van de Amstel Gold Race. Vorig jaar vloerde hij aan de aankomst in Berg en Terblijt de Brit Tom Pidcock met enkele millimeters.

