Belgisch kampioen Wout van Aert rijdt zondag de helleklassieker Parijs-Roubaix. Dat heeft zijn team Jumbo-Visma donderdagochtend bekendgemaakt.

Door een coronabesmetting moest Van Aert kort voor de Ronde van Vlaanderen afmelden en de competitie stop zetten.

'Na uitgebreide onderzoeken en goedkeuring van de medische staf staat het licht op groen voor een deelname van Wout van Aert aan Parijs-Roubaix', meldt ploegleider Merijn Zeeman.

'Na een covidbesmetting zijn we uitermate voorzichtig met de gezondheid van onze renners', zegt Zeeman. 'De medische staf heeft daar een belangrijke rol in en is medebepalend. Dat hebben we heel intensief opgevolgd met elkaar. Er is een arts vier dagen bij Wout geweest om te monitoren wat de reactie van training was op zijn lichaam. Hij heeft ook heel uitgebreide onderzoeken gehad voordat hij de training heeft hervat. Begin deze week kwam het groene licht van de medische staf dat hij volledig belastbaar is en op topsportniveau inspanningen mag doen.'

Vervolgens is Van Aert ook tijdens en na de training gecontroleerd, geeft de sportief directeur aan. 'Onder meer op het functioneren van het hart. Wouts gezondheid is volledig in orde. Maar na een week isolatie is van topvorm natuurlijk geen sprake meer. De aanloop naar Roubaix is gemankeerd. Zo mist hij ook de verkenning op donderdag en al met al is dat allesbehalve een ideale voorbereiding. Neemt niet weg dat een renner als Wout nog een rol kan spelen, bijvoorbeeld in de ondersteuning van Christophe Laporte, Mike Teunissen of Nathan Van Hooydonck.'

De selectie: Wout van Aert, Mike Teunissen, Nathan Van Hooydonck, Edoardo Affini, Christophe Laporte, Mick van Dijke, Timo Roosen.

