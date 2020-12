Wout van Aert is de laureaat van de Vlaamse Reus, een trofee waarmee de Vlaamse Bond van Sportjournalisten (VBS) de Vlaamse sporter van het voorbije jaar bekroont. De 26-jarige renner wint de onderscheiding voor het eerst. Hij volgt op de erelijst basketspeelster Emma Meesseman op.

Van Aert sloot eind oktober een voor hem uitzonderlijk wielerjaar op de weg af met een tweede stek in de Ronde van Vlaanderen. Voordien schitterde hij met winst in Milaan-Sanremo en de Strade Bianche en twee ritzeges in de Ronde van Frankrijk. Daarnaast werd de Kempenaar vicewereldkampioen op de weg, Belgisch kampioen en vicewereldkampioen tijdrijden.

Er stemden 219 professionele sportjournalisten en sportmedewerkers uit heel Vlaanderen geldig voor deze 29e editie van de Vlaamse Reus. Van Aert (715 punten) haalde het met zeer ruime voorsprong op Bashir Abdi (320 punten), met als eervolle derde Romelu Lukaku (300 punten). Remco Evenepoel (253 punten) en Kevin De Bruyne (217 punten) maken de top vijf vol.

Zoals alle vorige laureaten ontving Van Aert een uniek beeldhouwwerk van de Vlaamse allround kunstenaar Willem Vermandere. Hij kreeg de trofee vrijdag bij hem thuis in Herentals. 'Het is bijzonder aan deze prijs, dat het er geen is die enkel maar een wielrenner kan winnen', reageerde Van Aert. 'En ik ga ervan uit dat sportjournalisten kenners van de sport in het algemeen zijn. Het is dus zeker een leuke erkenning als je die prijs krijgt.'

Vorige maand kreeg Van Aert al de Nationale Trofee voor Sportverdienste en de Flandrien. 'Het probleem met al die prijzen, is dat ik nu niet goed kan inschatten wat die waard zijn', geeft Van Aert toe. 'Ik bedoel daarmee dat ik het bijna normaal ga vinden. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Ik zal pas ten volle beseffen wat die prijzen echt waard zijn, als ik er eens een jaartje geen zal krijgen.'

De Vlaamse Reus is niet enkel een prijs voor sportieve prestaties, maar beloont ook de persoonlijkheid van een atleet. De manier waarop Van Aert heeft teruggevochten na zijn zware val in de Ronde van Frankrijk vorig jaar, heeft ook indruk gemaakt bij de stemgerechtigden.

'Ook dat maakt deze prijs zo anders dan andere', aldus nog Van Aert. 'Ik heb al vaker vragen gekregen over die zogenaamd straffe comeback, en dat is eigenlijk best wel een mooi verhaal. Dat sportjournalisten ook daar rekening mee houden is mooi. En eigenlijk ben ik daar nog het meest trots op.'

