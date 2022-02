Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft zaterdag de 77ste editie van de Omloop Het Nieuwsblad, de openingsklassieker op de weg in ons land, op zijn naam geschreven. De Belgische kampioen haalde het na 204,2 kilometer tussen Gent en Ninove met enkele tellen voorsprong op de Italiaan Sonny Colbrelli en Greg Van Avermaet.

Geen Tim Wellens of de winnaar van 2012, Sep Vanmarcke, aan de start van de 77e editie, wegens ziekte. Onder massale publieke belangstelling trok het peloton zich op gang. Na zowat acht kilometer koers slaagden Ruben Apers, Ben Healy, Juri Hollmann, Alexander Konychev, Quentin Jauregui, Donovan Grondin en Morten Hulgaard erin zich los te wrikken uit het peloton. Meteen konden zij beginnen aan een lange vlucht. Het zevental boekte een maximale voorsprong van 8:50 op de grote groep.

Tegenaanval

Half koers was deze voorgift geslonken naar 6 minuten, mede door het werk van de ploegen Quick-Step Alpha Vinyl en Jumbo-Visma. Na de kasseizone van de Holleweg trokken Florian Vermeersch en Loïc Vliegen in de tegenaanval. Stefan Küng vond aansluiting bij het tweetal en zij voegden zich bij de kop van de koers waar Ben Healy, Juri Hollmann, Alexander Konychev, Ruben Apers, Donavan Grondin en Morten Hulgaard nog deel van uitmaakten. De derde passage op de Haaghoek zorgde ervoor dat de kopgroep uitdunde.

Bij de beklimming van de Berendries, de 10de van 13 hellingen, versnelden Wout van Aert, Tiesj Benoot, Thomas Pidcock, Jhonatan Narvaez en Sonny Colbrelli. Zij vergezelden de kopgroep op 27 kilometer van de finish. Bij Quick-Step Alpha Vinyl was het alarmfase rood want niemand zat mee voorin. Ook UAE Team Emirates en Trek-Segafredo plaatsten wat mannetjes bij.

Muur van Geraardsbergen

Met nog 21 kilometer voor de boeg ging Tiesj Benoot aanvallen. Hij begon op zijn eentje aan de beklimming van de Muur van Geraardsbergen. Achter hem smolt alles weer samen. Benoot werd evenwel, op zijn beurt, opnieuw tot de orde geroepen. Een groep van zowat 30 renners stoof op de Bosberg, de laatste helling van de dag op 12 kilometer van de finish, af.

Op die bult ontbond Wout van Aert opnieuw zijn duivels. De Belgische kampioen knalde iedereen uit het wiel en begon aan een heuse tijdrit richting de Onderwijslaan van Ninove. Achter Wout van Aert kwam de tegenreactie niet geordend op gang. Hij haalde het zo afgescheiden voor Sonny Colbrelli en Greg Van Avermaet.

Wout van Aert volgt daarmee de Italiaan Davide Ballerini op als eindlaureaat van de Omloop Het Nieuwsblad. Morgen wacht met Kuurne-Brussel-Kuurne (1.Pro) het tweede luik van het Belgische openingsweekend.

