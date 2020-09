Wout van Aert acht zich klaar om een gooi te doen naar de regenboogtrui te doen op het WK tijdrijden. 'Ik heb met de Tour niet de beste voorbereiding in de benen', geeft hij toe. 'Maar ik voel me nog altijd goed en ik heb er enorm veel goesting in.'

'Het is apart dat ik nu pas voor de eerste keer op een WK op de weg van de partij ben', aldus Wout van Aert op een persmoment van de Belgische selectie, buiten, aan het teamhotel. 'Ik was er al eens bij op een EK en al heel vaak voor het veldrijden, maar dit is toch anders. Hier is het echt een ploegsport, in het veld ben je alleen met jezelf bezig.'

Van Aert start in zijn eerste WK wel als kopman. 'Dat geeft me niet meer stress. Ik heb het ook afgedwongen. Ik ben het ook gewoon om met druk om te gaan en ik ben ambitieus voor dit WK, zowel voor de tijdrit, als voor de wegrit.'

Voor de Belgische selectie was er eerst een dopingcontrole donderdagochtend, daarna een persmoment met Campenaerts en Van Aert. 'En voor de rest verken ik vandaag het parcours van de tijdrit, is het zaak om goed te recupereren en slapen en morgen te knallen. Dat lijkt me een goede planning', lachte de tweevoudige ritwinnaar uit de Tour de France.

Tijdrit

'Ik denk dat ik in het nadeel ben ten opzichte van jongens zoals Ganna, Dennis en Campenaerts die uit de Tirreno komen, maar ik kan moeilijk inschatten hoe moe ik ben. Ik denk niet dat er fysiek een probleem is. Ik was in de laatste Tourweek nog top en ik schud nog een zeer goede tijdrit uit de benen op zaterdag.'

'Ik voel geen vermoeidheid. Het is vooral mentaal dat je moet waken over jezelf. Er was die ontgoocheling over het verlies van het geel, maar ik moet het positieve onthouden. Ik won wel twee ritten in de Tour. Ik start hier alleszins met vertrouwen en ik zal pas vrijdag in de tijdrit zelf voelen hoe goed of slecht de benen zijn.'

Van Aert wordt genoemd als de topfavoriet. Victor Campenaerts vertelde dat wie Wout klopt, de wereldkampioen wordt. 'Ik hoop dat hij gelijk krijgt', grijnsde Van Aert. 'Ik heb m'n kans en heb er zin in, maar mannen als Ganna, Campenaerts en Dennis hebben wel een specifiekere voorbereiding gehad zonder de Tour. Anderzijds het parcours moet me wel liggen (37,1 km). De afstand is ideaal: niet te lang en dat ligt me zeker. Het wordt hier een tijdrit die je op de kracht moet rijden. Dus dat is zeker in mijn voordeel. In de tijdrit in de Tour moest je indelen en het beste houden voor het laatst, in die slotklim. Nu is dat anders. Morgen zal ik het moeten doen zoals Remi Cavagna naar La Planche des Belles Filles: alles geven en proberen volhouden tot het eind.'

En wat met Tom Dumoulin? Hij twijfelde of hij wel zou deelnemen en hakte pas laat de knoop door. 'Zondagavond in Parijs zei hij nochtans tegen mij dat hij de tijdrit wel zou doen', lachte Van Aert. 'Ik denk dat hij gewoon interessant wou doen. Neen, ik heb zelf geen moment getwijfeld over deelname.'

