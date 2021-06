Wielrenner Wout van Aert beëindigde zijn arbeidsovereenkomst met Sniper Cycling in september 2018 ten onrechte wegens dringende redenen. Dat heeft het arbeidshof in Antwerpen woensdag beslist. Hierdoor is van Aert de wielerploeg van Nick Nuyens een verbrekingsvergoeding van 662.000 euro verschuldigd.

Van Aert sloot in 2016 een arbeidsovereenkomst als profwielrenner met Sniper Cycling. Het contract ving aan op 1 januari 2017 en zou aflopen op 31 december 2019. De samenwerking raakte echter verstoord en met een aangetekende brief van zijn advocaten beëindigde van Aert op 17 september 2018 de arbeidsovereenkomst wegens dringende redenen.

In deze brief vermeldden de raadslieden van de wielrennen een aantal 'ernstige tekortkomingen' en 'absoluut ontoelaatbare praktijken' die volgens hen elke verdere samenwerking onmogelijk maakten. De directe aanleiding voor de beëindiging van de samenwerking was de vraag van Sniper Belgium aan Niels Albert, ploegleider en coach van van Aert, om een document op te stellen over hun samenwerking.

Volgens de advocaten van van Aert had Nick Nuyens aan Niels Albert gevraagd om iets op papier te zetten dat niet met de waarheid strookte, namelijk dat de verandering van van Aerts' karakter de reden was dat Albert wilde vertrekken bij Sniper Cycling. Albert zou daarbij ook onder druk zijn gezet.

'Uit de stukken van het dossier is af te leiden dat Niels Albert tegenover verschillende personen had aangegeven dat de samenwerking met van Aert moeilijk was geworden. Men kan Nuyens niet verwijten dat hij aan Albert vroeg dit op papier te zetten', klonk het in het arrest. Het arbeidshof vond het niet bewezen dat Nuyens hierbij ongeoorloofde intenties had. Het stelde evenmin enige ongeoorloofde druk op Albert vast. 'Het arbeidshof besluit dan ook dat Sniper Cycling geen ernstige fout beging. Hierdoor is het ontslag wegens dringende reden onterecht.'

