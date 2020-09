Sagan zelf vindt dat 'Van Aert nog veel moet leren in de sprint' en verwacht verontschuldigingen.

Wout van Aert kwam vandaag terug op het incident met Peter Sagan in het slot van de Tourrit van gisteren, waarbij hij een stevige schouderduw kreeg van de Slovaak. 'Ik blijf erbij dat wat Sagan deed in de sprint gevaarlijk was', zei Van Aert voor de start van de 12e etappe in de Tour de France. 'Ik had niet zo fel mogen reageren, maar hij had die beweging niet mogen maken. We zijn allebei terecht beboet, maar hij maakt wel de fout.'

'Peter is volgens mij terecht gediskwalificeerd', blikte de tweevoudige ritwinnaar nog eens terug. 'Het was zeker gevaarlijk en ongeoorloofd wat Peter deed, in mijn ogen is hij terecht gediskwalificeerd.

'Gelukkig zat ik stevig op mijn fiets, stabiel, maar voor hetzelfde geld val ik wel. Hij probeert een gaatje te creëren waar er geen is. Ik voelde hem totaal niet komen en daarom schrok ik ook zo hard. Ik raakte mijn cadans volledig kwijt in de laatste 50 meter.'

Verontschuldigingen verwacht

Sagan zelf liet zich ook horen bij de start en stelde dat 'Van Aert nog veel moet leren in de sprint'. Van Aert bleef er rustig onder. 'Kijk, ik reageer hier beter niet meer op. Ik was fel gisteren, dat was de eerste emotie en dat was niet correct. Ik heb geen probleem om dat toe te geven. Het was niet de juiste start om een gesprek te beginnen met Peter, dus dat liep niet goed, maar ik blijf er bij: hij ging in de fout. En wordt bestraft en beboet, terecht, zoals ook mijn boete voor mijn felle reactie terecht is.'

Sagan zelf vond vandaag nog altijd niet dat hij in de fout ging. 'Ik maak geen fout', zei hij. 'Als ik die beweging niet maak, raak ik dat voorwerp en beland ik in de nadar. Het doet er niet toe wat ik ervan vind. De jury heeft geoordeeld en die beslissing moet ik aanvaarden, maar ik vind wel dat ik niets gevaarlijk doe. De enige persoon die in gevaar verkeerde, was ik. Ik sprintte rechtdoor, zag dat voorwerp aan de nadar en ik wilde het niet raken. Dat is wat gebeurd is. Neen, ik kan niet plots remmen of stoppen met trappen, we zaten midden in een sprint.'

Van Aert was bijzonder boos na afloop en er vielen enkele scheldwoorden en gebaren richting de Slovaak. 'Hij schold me uit aan de finish', aldus Sagan voor de micro van VTM. 'Wat moet ik dan zeggen?'

Op de vraag of Sagan één en ander zou uitpraten met Van Aert volgde dit antwoord. 'Als hij zich verontschuldigt bij mij, dan kan ik met hem spreken', eindigde de drievoudige wereldkampioen, 'maar anders niet.'

