In aanloop naar de Ronde van Frankrijk, die op zaterdag 26 juni in het Bretoense Brest start, ligt vanaf donderdag 10 juni de Tourgids van Sport/Wielermagazine in de winkel.

In deze jaarlijkse special, al de zeventiende editie sinds 2004, vormt een dossier het hart, met daarin tijdschema's en profielen van alle 21 ritten, plus een uitgebreide analyse: de bespreking van het parcours, interessante weetjes, anekdotes uit het verleden... De ideale leidraad om elke dag ter hand te nemen.

Daarnaast belichten we de grootste sterren van komende Tour. Over titelverdediger Tadej Pogacar spraken we met Joxean Fernández Matxín, de manager van UAE Team Emirates én de ontdekker van de Sloveen, toen die nog een onbekende belofte was. Van zijn landgenoot en grote opponent Primoz Roglic maakten we een gedetailleerde reconstructie van zijn eerste jaren als schansspringer en hoe hij in de jaren erna aan een profcontract bij Jumbo-Visma raakte. Onder meer over zijn weinig bekende avonturen in granfondo's (wedstrijden voor cyclosportieven) als beginnend coureur.

De twee andere grote figuren zijn uiteraard Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Met de Kempenaar hadden we een exclusief gesprek over zijn liefde voor het tijdrijden, de discipline waarin hij in de Tour (met twee chronoproeven) én vooral op de Olympische Spelen en het WK in eigen land wil uitblinken. Zijn eeuwige rivaal en Tourdebutant Van der Poel hoopt iets te verwezenlijken wat zijn grootvader Raymond Poulidor nooit kon: minstens één dag de gele trui dragen. Daarom gingen we praten met moeder Corinne Poulidor over de innige band tussen Matje en zijn papy.

Ook de allerbeste sprinters komen aan bod. Via interviews met Sam Bennett én zijn sprintloods bij Deceuninck-Quick-Step, Michael Mørkøv, maar ook met Caleb Ewan, die Lotto-Soudal weer op de Tourkaart moet zetten. Zij krijgen onder meer concurrentie van Jasper Philipsen en Tim Merlier, het Belgische duo van Alpecin-Fenix dat na de Giro nu ook debuteert in de Tour. Met manager Philip Roodhooft spraken we over de steile opgang van wat ooit een klein veldritploegje was.

Veel groter is INEOS-Grenadiers dat na de mislukte Tour van vorig jaar nu met Geraint Thomas en Richard Carapaz de twee Slovenen deze keer wel het vuur aan de schenen wil leggen. Laurens De Plus, hun Belgische ploegmaat, analyseert hun kansen en de nieuwe aanvallende tactiek van het Britse team.

Tourbaas Christian Prudhomme hoopt uiteraard op een herhaling van de editie van 2020, met een onverwachte omwentelingen in de strijd voor het geel. In een exclusief gesprek laat hij zijn licht schijnen over het verleden, heden en de toekomst van 's werelds grootste wielerkoers en over de komende editie. Daarin wordt de etappe met de tweevoudige beklimming van de Mont Ventoux een van dé ankerpunten. Daarom stuurden we onze man naar de Kale Berg, voor een reportage over hoe de buurtbewoners en politici er omgaan met de steeds groter wordende toestroom van wielertoeristen en met de passages van La Grande Boucle.

Daarnaast focussen we op een zeer ernstig probleem in het wielrennen: magerzucht, en hoe dat nog altijd een taboe is in het peloton, vaak met zware gevolgen. Luchtiger is onze duik in het verleden, met portretten van vier markante Tourwinnaars. Plus dat van de Zwitser Beat Breu, ooit winnaar op L'Alpe d'Huez en Pla d'Adet, en vandaag een circusdirecteur...

Alweer een heel gevarieerde Tourgids dus, onmisbaar voor wie zich nu, ook tijdens het EK voetbal, al helemaal wil verdiepen in de Ronde van Frankrijk 2021.

De Tourgids 2021 van Sport/Wielermagazine telt 132 pagina's en kost 7,50 euro.

