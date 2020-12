Wout van Aert heeft woensdag in Herentals de vierde manche van de X2O Badkamers Trofee op zijn naam geschreven. Het is voor de renner van Jumbo-Visma de eerste keer in bijna drie jaar tijd dat hij Van der Poel weet te kloppen in de cross.

De Nederlander koos niet voor een studieronde en legde meteen een hels tempo op. De concurrenten moesten hem laten rijden, al klampte Van Aert aan. Toen Van der Poel halfweg een lekke band kreeg, profiteerde Van Aert om op en over de Nederlander te gaan. De renner van Jumbo-Visma gaf in zijn thuisregio geen krimp meer en liet Van der Poel niet meer terugkomen. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) maakte het podium vol.

Voor Wout van Aert was het al 2 jaar 10 maanden en 19 dagen geleden dat hij Mathieu van der Poel nog eens wist te kloppen in de cross. Dat gebeurde toen op het WK in Valkenburg, op 4 februari 2018.

Ceylin del Carmen Alvarado won eerder woensdag in Herentals bij de vrouwen. De Nederlandse wereldkampioene soleerde naar de zege voor haar landgenotes Lucinda Brand en Denise Betsema. Sanne Cant finishte als vijfde.

De vijfde manche van het seizoen volgt op 1 januari, met de Grote Prijs Sven Nys in Baal.

