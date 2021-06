Wout van Aert (Jumbo-Visma) is zondag in het West-Vlaamse Waregem voor de eerste keer Belgisch kampioen op de weg geworden. Na 222 kilometer hield hij in een sprint met drie Edward Theuns en Remco Evenepoel achter zich. In het veld veroverde de 26-jarige VanAert begin dit jaar zijn vierde nationale titel.

Na 15 kilometer koers versnelden Victor Campenaerts, Jan Bakelants, Brent Van Moer, Jonas Castrique, Robbe Ghys en Lander Loockx. Het peloton liet niet begaan en pas aan kilometer 55 vormde zich een nieuwe kopgroep. Mauri Vansevenant, Kenny Molly, Tosh Van der Sande en opnieuw Brent Van Moer kregen een maximale voorgift van 5 minuten.

Uittredend kampioen Dries De Bondt en tijdritkampioen Yves Lamaert sprongen met hun tweeën naar de vier vluchters en kwamen bij hen op de kasseizone van de Herlegemstraat, op 45 kilometer van de finish. Het peloton volgde daar op één minuut. Victor Campenaerts gaf er een snok aan en reduceerde de achterstand meteen tot een halve minuut. Voorin zat de klad er helemaal in en met nog twee ronden voor de boeg, van elk 16,1 kilometer, reden enkel De Bondt, Lampaert en Van der Sande in de aanval.

Dan was het aan de grotere namen in het Belgische peloton. Philippe Gilbert, Belgisch kampioen in 2011 en 2016, versnelde, maar kreeg helemaal geen ruimte. Evenepoel en van Aert sloegen onmiddellijk daarop de handen in elkaar. Met nog 23 kilometer voor de boeg overbrugde Theuns in zijn eentje de kloof. De drie leiders begonnen aan de slotronde met een voorgift van een halve minuut. Evenepoel gooide een bommetje op de Holstraat, maar kon zijn metgezellen niet van zich af schudden.

In de grote groep probeerde Alpecin-Fenix de kloof te dichten. Die bedroeg op 5 kilometer van de eindmeet slechts 13 seconden. Maar uiteindelijk zou het trio toch mogen sprinten voor de zege. Op de Verbindingsweg van Waregem draaide Evenepoel als eerste op, maa die positie moest hij snel aan VanAert laten. Theuns maakte het nog erg spannend, maar strandde op een half wieltje. Het is voor van Aert de vijfde zege van het seizoen, na twee ritten in de Tirreno-Adriatico, Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race.

