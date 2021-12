Een oppermachtige Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft zaterdag de Ethias Cross in Essen op zijn naam geschreven.

De Belgische kampioen duldde zowat tien minuten tegenstand en trok er dan alleen vandoor. Na zijn debuut vorige week in Boom, boekte hij zijn tweede zege op rij. Net als bij de vrouwen bedankten een pak renners voor deze cross omdat ze daags nadien aan de slag gaan in Val di Sole, of omdat ze op stage zijn.

De Brit Thomas Mein nam de kopstart en mocht als eerste de blubber intrekken. Dat voor Wout van Aert, Ward Huybs, Pim Ronhaar, Lander Loockx, Yorben Laureyssen, Seppe Rombouts en Thijs Aerts. Van Aert nam al snel het commando over en na vijf minuten wedstrijd kon enkel Ronhaar hem nog volgen. Nog vijf minuten later kraakte ook de jonge Nederlander.

Van Aert vatte de derde van in totaal zeven rondes aan met een voorsprong van 20 seconden op een groepje met Pim Ronhaar, Lennert Belmans, Thijs Aerts, Lander Loockx en Gianni Vermeersch. Die laatste reed zijn eerste cross dit seizoen en zou twee ronden van het einde uit de wedstrijd stappen. Aerts ging net over half cross versnellen, op jacht naar de dichtste ereplaats. Ronhaar, Loockx en Belmans bikkelden voor plaats drie. Van Aert werkte inmiddels verder aan zijn kabinetsstukje en volgde Mathieu van der Poel op de erelijst op.

Zondag neemt Van Aert ook deel aan de wereldbekerveldrit in het Italiaanse Val di Sole. Hij is de enige topper die dit weekend dubbelt.

