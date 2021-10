Wout van Aert is dinsdagavond in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs door zijn collega-renners voor het derde jaar op rij verkozen tot Flandrien van het Jaar. De renner van Jumbo-Visma bleef met 574 punten ruimschoots Tim Merlier (Alpecin-Fenix), met 361 punten, en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), met 355 punten, voor. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix, 337 ptn) en Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step, 293 ptn) vervolledigden de top vijf. Van Aert kreeg de trofee uit handen van Eddy Merckx.

De overwinning van Van Aert komt allesbehalve als een verrassing. Hij heeft opnieuw een absoluut boerenjaar achter de rug, dat in de winter startte met een Belgische titel en een vicewereldtitel in het veldrijden. Later volgden op de weg nog overwinningen in Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race en het Belgisch kampioenschap.

In de Tour de France won hij drie etappes, elk op een heel verschillende wijze. Hij triomfeerde solo in de bergrit naar de Mont Ventoux, was de beste in de laatste tijdrit en in een massasprint op de Champs-Élysées. Na de Tour veroverde hij nog zilver in de wegrit op de Olympische Spelen in Tokio en zilver in de tijdrit op het WK in eigen land.

Voor Van Aert komt er zo na 2019 en 2020 een nieuwe Flandrien-trofee bij op de kast. Hij evenaart daarmee de prestatie van Philippe Gilbert, die de prijs tussen 2009 en 2011 elk jaar won. Tom Boonen won de trofee ook drie keer. Recordhouder Greg Van Avermaet pakte zes Flandrien-prijzen, waarvan vijf maal na elkaar. De Flandrien is aan zijn negentiende editie toe.

Van Aert, die net terug was van een deugddoende vakantie, was erg tevreden met de nieuwe trofee. 'Het feit dat je deze trofee wint door de stemmen van je collega-renners, maakt het voor mij extra mooi', liet hij na de show optekenen. 'Je krijgt altijd graag erkenning na een mooi jaar', opende Van Aert. 'En erkenning krijgen van je collega-renners vind ik heel belangrijk. Daarom ben ik hier ook aanwezig. Ik hecht veel waarde aan deze prijs. Het blijft heel mooi om een trofee te winnen. Het went eigenlijk nooit.'

De kersverse Flandrien kreeg de vraag op wie hij zelf stemde. 'Ik heb mezelf op één gezet', zei hij met de glimlach. 'Jasper Stuyven heb ik op twee gezet, want het winnen van een Monument als Milaan-Sanremo vind ik toch heel bijzonder. En op de derde plaats heb ik Tim Merlier gezet, die ook veel mooie overwinningen boekte.'

Zelf boekte Van Aert dertien zeges in 2021. Welke zege vond hij nu zelf het mooiste? 'Dat is heel moeilijk kiezen', zuchtte hij. 'Als ik dan toch moet kiezen, kies ik voor mijn ritzege in de Tour op de Mont Ventoux. Dat was toch echt fantastisch om mee te maken. Het was een heel bijzondere dag. Echt alles klopte die dag.'

Florian Vermeersch kreeg voor zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix de Vonk van het Jaar, de prijs voor het wielermoment dat voor het meeste kippenvel zorgde. Na een stemming van het publiek kwam de prangende sprint van Vermeersch tegen winnaar Sonny Colbrelli als mooiste wielermoment uit de bus. Vermeersch kreeg de trofee uit handen van Red Lions Nicolas De Kerpel en Arthur De Sloover, de olympische hockeykampioenen.

Lotte Kopecky is opnieuw Flandrienne van het Jaar

Lotte Kopecky heeft dinsdagavond voor het tweede jaar op rij de Flandrienne-trofee gewonnen. De 26-jarige Antwerpse, die volgend jaar Liv Racing verruilt voor Team SD Worx, hield in de einduitslag de afscheidnemende Jolien D'hoore en Shari Bossuyt achter zich.

Lotte Kopecky © belga

Kopecky bevestigde in 2021 nog maar eens de nieuwe 'leading lady' te zijn van het vrouwenwielrennen in België. Ze behaalde acht overwinningen op de weg, waarbij opnieuw een Belgische titel in de weg- en tijdrit, maar was vorige week ook nog erg sterk bezig op het WK baanwielrennen. In Roubaix veroverde ze de wereldtitel in de puntenkoers en zilver in zowel het omnium als de afvalling. Haar Olympische Spelen deze zomer vielen enigszins tegen met een vierde plaats in de wegrit, een tiende plaats (met Jolien D'hoore) in de ploegkoers en een zware val en opgave op de slotdag in de puntenkoers.

Kopecky vertrok na het WK baanwielrennen op vakantie. Haar broer Hannes nam de prijs in ontvangst uit handen van Ann Wauters, het Belgisch basketbalicoon dat na de Olympische Spelen in Tokio een punt achter haar carrière zette.

Kopecky komt met twee Flandrienne-trofees in de buurt van recordhoudsters Grace Verbeke (2008, 2009 en 2011) en Jolien D'hoore (2014, 2015 en 2016). D'hoore werd dinsdag nog in de bloemetjes gezet met een Life Time Achievement Award. De 31-jarige Gentse zette na dit seizoen een punt achter een succesvolle carrière. Ze ging intussen aan de slag als performancecoach bij Cycling Vlaanderen en sportdirectrice bij NXTG Racing.

De Flandrienne-trofee werd voor de veertiende keer uitgereikt.

