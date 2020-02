Wout van Aert maakt zaterdag al zijn competitiedebuut in Omloop Het Nieuwsblad. De openingsklassieker stond aanvankelijk niet op zijn programma, maar Jumbo-Visma nam Van Aert toch op in de selectie

'Team Jumbo-Visma anticipeert met zijn deelname op een eventuele annulering van andere koersen op zijn programma. Voorkomen wordt zo dat zijn seizoensstart noodgedwongen pas over een maand zou zijn', luidt het woensdag.

Van Aert, die zich de voorbije tijd voorbereidde op stage in Tenerife, zou aanvankelijk zijn seizoensdebuut maken in Strade Bianche op 7 maart en daarna Milaan-Sanremo (21 maart) rijden. Door het coronavirus worden die klassiekers in Italië mogelijk afgelast.

De 25-jarige Van Aert vormt in de Omloop een team met Maarten Wynants, de Noor Amund Jansen en de Nederlanders Mike Teunissen, Pascal Eenkhoorn, Taco van der Hoorn en Bert-Jan Lindeman.

Vrijdagvoormiddag verkent Jumbo-Visma, op uitzondering van Wout van Aert, de finale van de Omloop vanaf vlak voor de Molenberg tot aan Ninove. Om 14u30 organiseert de Nederlandse ploeg een persbabbel met Van Aert in Gent.

