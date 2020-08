Wout van Aert heeft zaterdag de 14e editie van de Strade Bianche gewonnen.

Na 184 kilometer kwam de 25-jarige Antwerpenaar solo aan op de slotklim in Siena. De Italiaan Davide Formolo liet de Duitser Maximillian Schachmann om de tweede plaats achter zich.

Het is de twaalfde profzege op de weg voor Van Aert, de eerste dit seizoen en de vierde in de WorldTour (na twee ritten in de Dauphiné en één in de Tour). In Siena staat hij voor de derde keer op rij op het podium, de voorbije twee jaar werd hij derde.

Na Philippe Gilbert (2011) en Tiesj Benoot (2018) is Van Aert de derde Belg op de erelijst. Daarop volgt hij de Fransman Julian Alaphilippe op.

