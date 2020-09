Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft de zevende etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven.

Na een bijzonder snelle etappe, over 168 kilometer van Millau naar Lavaur, was Van Aert in een sprint de snelste van een uitgedund peloton. Hij haalde het van Edvald Boasson Hagen en Bryan Coquard. Jasper Stuyven werd vijfde.

Voor Van Aert was het al de tweede ritzege in deze Tour. Woensdag was hij al de snelste in de sprint van de vijfde etappe. Van Aert is zo de eerste Belg sinds Tom Boonen in 2007 die tijdens dezelfde Tour twee of meer ritten kan winnen. De Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott) finishte in de kopgroep en behoudt de gele leiderstrui.

'Niet verwacht'

'Dit had ik niet verwacht, ik focuste me op Primoz (Roglic, red.)', gaf de ritwinaar als commentaar.

'Op deze ben ik heel trots', zo zei hij in het flashinterview. 'Het ging vanaf de start volle gas. Ik moet zeggen: de rit van Bora-Hansgrohe was indrukwekkend. Zij gaven alles op de eerste klim en brachten zo een pak sprinters in de problemen. Nadien bleef het hectisch. Iedereen had schrik voor waaiers, en dus hebben we veel energie gestopt in het in positie blijven. Ik denk dat ik de hele rit met Primoz voorin zat.' Roglic (de klassementskopman van Van Aert bij Team Jumbo-Visma) veilig binnenbrengen, was vandaag eigenlijk het hoofddoel voor de Kempenaar. 'Ik focuste me op hem. Daarom had ik dit vanochtend niet verwacht. Maar ik had zo'n slagveld niet zien aankomen. Het was nog maar een kleine groep, op het einde. Het zou dan jammer geweest zijn om het niet te proberen in de sprint. Ze gingen vrij vroeg aan, en ik kon wat meeschuiven in de slipstream en rechts een gaatje vinden. Ik timede mijn sprint perfect, denk ik.' Resultaat: een derde Tourrit op het palmares van de 25-jarige Van Aert. 'Deze komt meer als een verrassing. Het is dan heel leuk om het af te maken. Dit was een goeie rit voor de ploeg: enkele favorieten voor het klassement die tijd verliezen, en ik die het dan nog kan afmaken. Ongelooflijk, wow.'

Dumoulin

Tom Dumoulin stak de loftrompet over ritwinnaar en teamgenoot Wout van Aert. 'Wat die jongen allemaal kan. Hij heeft kilometers gesleurd om ons uit de wind te houden en dan perst die "grote beer" er nog even een sprint uit. Het is ongelooflijk.'

'Na zijn knechtenwerk moet hij ineens switchen. Ik kan me voorstellen dat dat lastig is. Ik heb er geen woorden voor wat hij doet. Het is spelen met de pedalen. Het is niet zo dat Wout vanaf kilometer nul met de sprint in zijn hoofd zit. Hij is juist vanaf de start bezig met het beschermen van Primoz Roglic. Als Primoz en ik en ploegleider Grischa Niermann dan zeggen, we zijn veilig, Wout ga er alsjeblieft voor, dan kan hij gaan. Dat doet hij al twee dagen. Geweldig.'

Waaiers

Nadat Thomas De Gendt (Lotto Soudal) na een ontsnapping van ongeveer 60 kilometer werd ingerekend, werden er op iets meer dan dertig kilometer voor de finish waaiers gevormd en scheurde het peloton in drie stukken. De belangrijkste slachtoffers waren wittetruidrager Tadej Pogacar, Mikel Landa, Richard Carapaz en Richie Porte. Zij lieten zich verrassen en verzeilden in de achtervolgende groepen. Carapaz kon als enige verzachtende omstandigheden inroepen, want de Ecuadoraan stond even met pech aan de kant.

In wat overbleef van het peloton werd aan een rotvaart richting Lavaur gereden, waardoor ontsnappingen geen kans meer kregen. In de sprint liet Van Aert vervolgens zijn concurrenten kansloos.

Rit 8 brengt het peloton zaterdag naar de Pyreneeën, met een rit over 141 kilometer van Cazères-sur-Garonne naar Loudenvielle. Dan is het aan de klimmers, met onderweg twee beklimmingen van eerste categorie (Menté en Peyresourde) en eentje van buiten categorie (Port de Balès).

