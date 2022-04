Wout van Aert zal zondag niet starten in de 106e Ronde van Vlaanderen. De renner van Jumbo-Visma meldde vrijdag dat hij een coronabesmetting opgelopen heeft.

Daarmee komt een einde aan de speculatie over de deelname van topfavoriet Van Aert.

🇧🇪 #RVV22



Wout van Aert has to forfeit for the Ronde. pic.twitter.com/krw9FXi8xU — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 1, 2022

Van Aert meldde het nieuws zelf via Twitter en Instagram.

'Het zijn twee hectische dagen geweest', aldus Van Aert. 'Gisterochtend werd ik met lichte keelpijn wakker. Twee zelftesten wezen al snel uit dat ik positief testte op Covid-19. Nadien kwamen twee PCR-testen met hetzelfde resultaat.'

'Het goede nieuws is dat ik slechts milde symptomen heb. Ik heb enkel wat keelpijn en ben licht verkouden. Dat sterkt mijn hoop dat ik snel zal herstellen, hopelijk zal ik de komende weken weer in actie zijn. Het is mij een raadsel hoe ik deze besmetting heb opgelopen. De afgelopen twee jaar en de jongste maanden en weken in het bijzonder, heb ik heel veel moeite gedaan om dat te vermijden. Maar je hebt het nooit helemaal in de hand. Natuurlijk word je voor en na de wedstrijden wel aan bepaalde risico's blootgesteld.'

'Het beestje heeft mij op het slechtst mogelijke moment te pakken. Nu focus ik mezelf op een volledig herstel, vooraleer ik aan de toekomst denk. Zondag ben ik de grootste fan van mijn ploegmaats tijdens de Hoogmis. Ten slotte wil ik iedereen bedanken voor de ongelofelijke steun de afgelopen dagen. Het deed me heel veel plezier om te lezen dat jullie zo met mij inzitten.'

Eerder maakte de pleog bekend dat Van Aert bij forfait vervangen zal worden door neoprof Mick van Dijke. De andere zes renners van Jumbo-Visma aan de start van de Ronde zijn Benoot, Laporte, Nathan Van Hooydonck, Edoardo Affini, Timo Roosen en Mike Teunissen.

