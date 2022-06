Wout van Aert start vrijdag in zijn vierde Tour de France. 'Ik miste enkele cruciale trainingen door mijn knieblessure', gaf hij woensdag toe op een persmoment in Kopenhagen. 'Mentaal was dat niet gemakkelijk, maar ik hoop in de verdere Tour geen hinder meer te ondervinden.'

Met al zes ritzeges in de Tour de France start Wout van Aert ook in deze Tour met grote verwachtingen. Hij mikt op groen, maar droomt eerst van de gele trui, al moet hij dan wel een goede zaak doen in de openingstijdrit.

'Even leek dat ver weg door die knieblessure', vertelde hij op een persmoment van zijn team in Kopenhagen. 'Maar ik heb geen pijn meer, al moet ik wel voorzichtig blijven. Het is alleszins niet leuk om je trainingen vroegtijdig te moeten stoppen en even rust te nemen. Ik miste toch wel enkele waardevolle trainingen. Ik weet niet of dit de ideale voorbereiding was voor de tijdrit, maar ik hoop dat al mijn trainingsarbeid, in de korte inspanning van de tijdrit, niet verloren is gegaan.'

Van Aert kijkt uit naar de tijdrit. 'Het is echt een mooi parcours, we starten in de hoofdstad met veel publiek. Dat zal vonken geven. Het is een vrij technisch tijdrit, iets langer dan een proloog ook. Ik denk dat deze chrono me wel moet liggen en ik ben alleszins heel gemotiveerd om het goed te doen. Ik heb veel getraind op mijn tijdritfiets en ik hoop dat het z'n vruchten afwerpt. Het is nog steeds een doel om voor dat geel te gaan.'

Dat is het doel voor de eerste dagen, in Parijs hoop hij op groen, terwijl zijn team op eindwinst mikt. 'Die twee doelen zijn te combineren', vond hij. 'Het zijn twee grote ambities, en we jagen al een paar jaar op die gele trui. Ik wil daartoe mijn steentje bijdragen, maar ik krijg dit jaar wel wat meer vrijheid voor mezelf. Ik weet ook dat strijden voor het groen veel energie zal vergen, maar ik ga er voor. Ik kan punten pakken in de vlakke etappes, maar ook bij de tussensprints en in de bergetappes. Of dat niet wat veel wordt? Ik heb in het verleden al getoond dat ik veel werk op mijn bord kan nemen', meende hij.

Jumbo-Visma start met Jonas Vingegaard en Primoz Roglic met twee kopmannen. 'Het is goed om met meer dan één vooruitgeschoven pion aan de Tour te starten', zei hij. 'Valpartijen, pech, ... Er kan vanalles gebeuren. Belangrijk is dat we zonder kleerscheuren de eerste week doorkomen. Tadej Pogacar is uiteraard de grote favoriet, maar wij willen hem wel uitdagen en dan is het een groot voordeel als je met een sterk team én twee leiders aan de Tour kan beginnen.'

