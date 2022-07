Wout van Aert en Jonas Vingegaard, respectievelijk de groene en de gele trui van de recent afgelopen Tour de France, maken geen deel uit van de zevenkoppige selectie van Jumbo-Visma voor de Clasica San Sebastian.

Jumbo-Visma heeft donderdag zijn selectie bekendgemaakt voor de 41e editie van de Clasica San Sebastian (WorldTour), de enige eendagskoers op Spaanse bodem, die zaterdag afgewerkt wordt.

Wout van Aert en Jonas Vingegaard, respectievelijk de groene en de gele trui van de recent afgelopen Tour de France, maken geen deel uit van de zevenkoppige selectie. Beide heren krijgen rust en bovendien sukkelt Van Aert met een verkoudheid. In de na-Tourcriteriums in zijn thuisbasis Herentals en het Nederlands Roosendaal zal hij wel van de partij zijn, zo liet Jumbo-Visma nog weten.

De uiteindelijke selectie van het Nederlandse wielerteam bestaat uit de Nederlanders Gijs Leemreize, Robert Gesink, Tom Dumoulin, Timo Roosen en Lennard Hofstede, de Australiër Chris Harper en de Belg Tiesj Benoot.

Gisteren/woensdag kondigde Quick-Step Alpha Vinyl zijn selectie al aan. De Wolfpack zet met voormalig winnaar Remco Evenepoel vol in op een nieuwe zege. Het wielertalent mocht in 2019 de vuist ballen in het Baskenland en werd daarmee de jongste renner ooit met een WorldTour-overwinning.

