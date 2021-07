Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft zaterdag de tweede tijdrit in de 108e Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven.

Van Aert legde de 30,8 kilometer tussen Libourne en Saint-Emilion af in 35:53. Het is zijn tweede ritzege in deze Tour, nadat hij ook de loodzware elfde etappe met twee beklimmingen van de Mont Ventoux won. De vicewereldkampioen tegen de klok doet zo nog meer vertrouwen op voor de Olympische Spelen in Tokio, waar hij in actie komt in zowel de wegrit (24 juli) als de tijdrit (28 juli).

Twee Denen vervolledigden het podium. De nationale kampioen tijdrijden Kasper Asgreen werd tweede op 21 seconden. Jonas Vingegaard reed naar de derde stek, op 32 seconden. Twee Zwitsers maakten de top vijf vol. Europees kampioen Stefan Küng werd vierde op 38 seconden, Stefan Bissegger vijfde op 44 seconden.

De Sloveense geletruidrager Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates), die ruim twee weken geleden de eerste tijdrit van Changé naar Laval won, zette de achtste chrono op de tabellen. Zondag wordt de Ronde van Frankrijk afgesloten met het traditionele sprintersfestijn op de Champs-Elysées in Parijs. Behoudens pech verovert Pogacar dan een tweede Tourzege op rij, voor Jonas Vingegaard en de Ecuadoriaan Richard Carapaz.

