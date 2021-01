Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft zaterdag voor de derde keer in zijn carrière de Zilvermeercross in Mol gewonnen.

De kersverse Belgische kampioen, die voor het eerst zijn nationale driekleur showde, had op het besneeuwde zandparcours van het Provinciaal Domein het Zilvermeer 55 seconden voorsprong op Laurens Sweeck. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal moest halfweg koers als laatste concurrent uit het wiel van Van Aert. De Nederlander Lars van der Haar (Baloise-Trek Lions) vervolledigde op 1:28 het podium.

Van Aert schreef in 2014 en 2015 de eerste twee edities van de Zilvermeercross op zijn naam. Op de erelijst volgt hij Mathieu van der Poel op. De Nederlandse wereldkampioen was er zaterdag niet bij.

De kersverse Belgische kampioen, die voor het eerst zijn nationale driekleur showde, had op het besneeuwde zandparcours van het Provinciaal Domein het Zilvermeer 55 seconden voorsprong op Laurens Sweeck. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal moest halfweg koers als laatste concurrent uit het wiel van Van Aert. De Nederlander Lars van der Haar (Baloise-Trek Lions) vervolledigde op 1:28 het podium.Van Aert schreef in 2014 en 2015 de eerste twee edities van de Zilvermeercross op zijn naam. Op de erelijst volgt hij Mathieu van der Poel op. De Nederlandse wereldkampioen was er zaterdag niet bij.