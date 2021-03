Wout van Aert heeft de 83e editie van Gent-Wevelgem achter zijn naam geschreven. Met deze zege onderstreept hij zijn favorietenrol voor de Ronde van Vlaanderen van volgende week zondag.

De renner van Jumbo-Visma was na 247 kilometer in de sprint sneller dan de Italianen Giacomo Nizzolo, Matteo Trentin en Sonny Colbrelli. De Australiër Michael Matthews maakt de top vijf volledig.

Meer dan 180 kilometer reed Van Aert in de aanval in Gent-Wevelgem. Uiteindelijk bleven er van de oorspronkelijke kopgroep nog slechts zeven renners over die mochten sprinten voor de zege op de Vanackarestraat van Wevelgem. Daarin nam Van Aert de maat van iedereen.

Derde zege

Het is voor Van Aert zijn derde zege van het seizoen na eerder twee etappezeges in Tirreno-Adriatico begin deze maand.

'Deze zege betekent heel veel voor mij. Ik heb al een pak koersen gewonnen, maar op deze zat ik toch wel te wachten. Ik hoop deze conditie natuurlijk aan te houden tot de Ronde van Vlaanderen. Er komt nog een verkenning zodat ik echt wel klaar zal zijn voor komende zondag.'

Niet gestart

Van Aert is op de erelijst de opvolger van de Deen Mads Pedersen. Die mocht zondag niet starten vanwege twee positieve coronatests binnen zijn team, Trek-Segafredo.

Om die reden kon ook Jasper Stuyven, vorige week winnaar van Milaan-Sanremo niet starten. BORA-hansgrohe moest in extremis afhaken na de positieve coronatest van renner Matthew Walls van afgelopen vrijdag.

