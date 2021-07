Wout van Aert heeft zondag de 21e en laatste etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. Tadej Pogacar eindigde zoals verwacht voor de tweede keer in de gele trui.

Op het traditionele sprintersbal op de Avenue des Champs-Elysées in de Franse hoofdstad Parijs klopte Wout van Aert (Jumbo-Visma) in een massasprint landgenoot Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) en groene trui Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step), die zo naast het record aller tijden grijpt. De Brit staat op 34 ritzeges, net als Eddy Merckx.

Voor Van Aert, straks ook een van de topfavorieten op de olympische weg- en tijdrit, was het al de derde ritzege in deze Tour, de tweede op rij. Eerder won onze landgenoot op de Mont Ventoux, en zaterdag was hij de beste in de individuele tijdrit in de buurt van Bordeaux.

'Onbetaalbaar'

Van Aert moet zondagavond eigenlijk al met enkele andere Belgen afreizen naar Tokio voor de Olympische Spelen van volgende week. 'Ik denk dat ik mezelf in de problemen gebracht heb, want ik moet vanavond een vlucht halen, maar al deze interviews gaan wat tijd vergen. We zien wel of ik er op tijd geraak. Natuurlijk is het niet erg dat ik vandaag toch voor de zege ging. Een overwinning zoals die van vandaag, die is onbetaalbaar', klonk het.

Naar jaarlijkse gewoonte was de ritzege nog de enige te verdelen prijs in deze slotrit. Tadej Pogacar won zondagavond voor de tweede keer op rij de Ronde van Frankrijk. Hij pakt net als vorig jaar ook de eindzege in het bergklassement en is voor het tweede jaar op rij de beste jongere. De groene trui is voor Cavendish.

Deceuninck - Quick-Step is met vijf etappezeges de veelvraat van deze Tour. De 21 ritten werden verdeeld onder acht ploegen. De ploeg van Wout van Aert (Jumbo-Visma) won er vier. Maar liefst vijftien ploegen wisten helemaal niet te winnen.

Eindstand 1. Tadej Pogacar (Sln/UAE) 82u56:36. 2. Jonas Vingegaard (Den/JUM) op 5:20 3. Richard Carapaz (Ecu/INE) 7:03 4. Ben O'Connor (Aus/AG2) 10:02 5. Wilco Kelderman (Ned/BOR) 10:13 6. Enric Mas (Spa/MOV) 11:43 7. Alexey Lutsenko (Kaz/AST) 12:23 8. Guillaume Martin (Fra/COF) 15:33 9. Pello Bilbao (Spa/BAH) 16:04 10. Rigoberto Urán (Col/EF1) 18:34

