Wout van Aert krijgt dit jaar de Nationale Trofee voor Sportverdienste, zo maakten de organisatoren donderdag bekend.

De 26-jarige Kempenaar van Jumbo-Visma sloot onlangs dan ook een voor hem uitzonderlijk wielerjaar af, met winst in Milaan-Sanremo, Strade Bianche, twee ritzeges in de Ronde van Frankrijk, vicewereldkampioen op de weg, Belgisch kampioen tijdrijden, vicewereldkampioen tijdrijden en ook nog een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen. "Zeker als men bedenkt dat de Kempenaar door velen al was afgeschreven na zijn verschrikkelijke val in de Tour van vorig jaar. Eenmaal opnieuw op de fiets, heeft Wout van Aert blijk gegeven van veel wilskracht en doorzettingsvermogen, met het gekende succes. Helemaal naar het beeld van de talrijke grote wielerkampioenen die ons land al heeft voortgebracht", klinkt het in de mededeling.

De Nationale Trofee voor Sportverdienste bekroont sinds 1928 een Belgische sporter of sportploeg die zich in het voorbije jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. De prestigieuze onderscheiding kan maar één keer in een carrière worden gewonnen. Een jury van (voormalige) sportkampioenen, sportbonzen en journalisten, onder voorzitterschap van de burgemeester van Brussel, kiest de laureaat. Vorig jaar ging de 91e Trofee voor Sportverdienste naar de Belgische hockeymannen. In 2018 ging de trofee naar turnster Nina Derwael. In 2017 won tennisser David Goffin.

