Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft zondag in Zuid-West-Engeland de openingsrit in de 17e Ronde van Groot-Brittannië (2.Pro) gewonnen.

Na 180,8 kilometer van Penzance naar Bodmin liet Van Aert in een sprint bergop de Nederlander Nils Eekhoff en de Spanjaard Gonzalo Serrano achter zich. Xandro Meurisse werd negende.

Van Aert, die zijn eerste wedstrijd sinds de Spelen reed, is ook de eerste leider. Dankzij de bonificaties heeft hij vier seconden voor op Eekhoff en zes op Gonzalo.

Na een korte break en een hoogtestage van bijna drie weken vormt de Britse rittenkoers voor Van Aert de laatste voorbereiding op het WK. Hij neemt het in Groot-Brittannië op tegen onder meer Julian Alaphilippe, Mark Cavendish, Yves Lampaert, Dan Martin en enkele andere grote namen.

De wedstrijd werd gekleurd door een vroege vlucht met vijf: Joey Rosskopf, Nic Dlamini, Oliver Stockwell, Max Walker en Jacob Scott. Het kwintet kreeg nooit veel ruimte van het peloton waarin Deceuninck - Quick-Step en Jumbo-Visma controleerden. Stockwell werd als laatste gegrepen, waarop INEOS Grenadiers in de laatste tien kilometer het tempo de hoogte injoeg.

De slotfase werd nog ontsierd door een valpartij, enkele renners raakten achterop en een uitgedund peloton zou om de zege strijden op de slothelling. Wereldkampioen Alaphilippe zette van ver aan, maar kon zijn inspanning niet doortrekken en zou als achtste finishen. Van Aert timede zijn sprint wel perfect en won met een fietslengte voorsprong.

Het is voor de 26-jarige Van Aert de negende zege van het seizoen, na twee ritten in de Tirreno-Adriatico (WT), Gent-Wevelgem (WT), de Amstel Gold Race (WT), het BK en drie ritten in de Tour (WT).

Na 180,8 kilometer van Penzance naar Bodmin liet Van Aert in een sprint bergop de Nederlander Nils Eekhoff en de Spanjaard Gonzalo Serrano achter zich. Xandro Meurisse werd negende.Van Aert, die zijn eerste wedstrijd sinds de Spelen reed, is ook de eerste leider. Dankzij de bonificaties heeft hij vier seconden voor op Eekhoff en zes op Gonzalo. Na een korte break en een hoogtestage van bijna drie weken vormt de Britse rittenkoers voor Van Aert de laatste voorbereiding op het WK. Hij neemt het in Groot-Brittannië op tegen onder meer Julian Alaphilippe, Mark Cavendish, Yves Lampaert, Dan Martin en enkele andere grote namen. De wedstrijd werd gekleurd door een vroege vlucht met vijf: Joey Rosskopf, Nic Dlamini, Oliver Stockwell, Max Walker en Jacob Scott. Het kwintet kreeg nooit veel ruimte van het peloton waarin Deceuninck - Quick-Step en Jumbo-Visma controleerden. Stockwell werd als laatste gegrepen, waarop INEOS Grenadiers in de laatste tien kilometer het tempo de hoogte injoeg. De slotfase werd nog ontsierd door een valpartij, enkele renners raakten achterop en een uitgedund peloton zou om de zege strijden op de slothelling. Wereldkampioen Alaphilippe zette van ver aan, maar kon zijn inspanning niet doortrekken en zou als achtste finishen. Van Aert timede zijn sprint wel perfect en won met een fietslengte voorsprong. Het is voor de 26-jarige Van Aert de negende zege van het seizoen, na twee ritten in de Tirreno-Adriatico (WT), Gent-Wevelgem (WT), de Amstel Gold Race (WT), het BK en drie ritten in de Tour (WT).