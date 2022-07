Wout van Aert wint de achtste Touretappe, voor Michael Matthews (Aus) en gele trui Tadej Pogacar.

Na 186,3 kilometer van Dole naar het Zwitserse Lausanne troefde Wout van Aert in een sprint bergop de Australiër Michael Matthew en de Sloveen Tadej Pogacar af.

De 23-jarige Pogacar (UAE Emirates) behield de gele leiderstrui. De eindwinnaar van de voorbije twee edities heeft 39 seconden voor op de Deen Jonas Vingegaard. De Welshman Gerant Thomas is op 1:14 derde.

Wout van Aert zit nu nog steviger in het groen. Hij heeft al 115 punten voor op de Nederlander Fabio Jakobsen. Pogacar volgt als derde op 136 punten.

Zondag brengt de negende etappe het peloton van de UCI-basis in Aigle weer terug naar Frankrijk. Na 192,9 kilometer ligt de aankomst in het ski-oord Châtel Les Portes du Soleil. Onderweg worden er twee cols van eerste categorie beklommen: de Col de la Croix (8,1 km, 7,6%) en de Pas de Morgins (15,4 km, 6,1%). Na die laatste col is het nog tien kilometer naar de aankomst. De laatste vier daarvan gaan weer in stijgende lijn.

