Wout van Aert heeft voor een eerste Belgische overwinning in deze Tour gezorgd. In de vijfde etappe was hij sneller dan Cees Bol en Sam Bennett.

De etappe van woensdag zal niet de geschiedenisboeken ingaan. Het peloton reed gegroepeerd van start naar finish. Geen enkele renner voelde er iets voor een vroege vlucht op te starten. Tijdens de laatste tien kilometers zorgde Ineos nog voor onrust door een waaier te trekken. Dat leverde echter weinig op. Het werd een groepssprint en daarin toonde Van Aert zich duidelijk de sterkste.

De vijfde dag tussen Gap en Privas draaide dan ook uit op een wandeletappe. 'Misschien wel de makkelijkste koers die ik ooit heb gereden in mijn leven', beaamde Van Aert. 'Geen aanval. Helemaal geen hoog tempo. Ik had veel tijd om te herstellen van mijn inspanning in de bergrit van gisteren. Zo was iedereen nog fris en was het laatste uur heel hectisch. Omdat er veel wind was, wilden zowel de sprintersteams als de ploegen van de klassementsrenners daarin voorin koersen.'

'De laatste kilometers liepen lichtjes bergop, en dus wist ik dat dit een rit was die me lag. Het was zwaar door die bergop, maar het was belangrijk om positie te houden. Ik slaagde erin achter Team Sunweb te zitten, dat een goeie lead-out deed. Zodra ik (Cees) Bol zag aanzetten, startte ik mijn sprint. Ik sprintte aan de buitenkant (van de bocht, red.) en het was behoorlijk close, misschien maar een half wiel, maar dat was genoeg.'

De komende dagen trekt Van Aert opnieuw zijn knechtenlivrei aan in dienst van kopman Primoz Roglic. 'Ik ben zo blij dat mijn team me de kans heeft gegeven om er vandaag voor te gaan. Als je één kans hebt, en je maakt die af, dan smaakt dat nog zoeter. De ploeg doet het sterk, en we moeten nu gewoon deze vibe vasthouden. Ik heb mijn ritwinst beet, vanaf nu ondersteun ik de ploeg nog harder dan ervoor. Met veel tevredenheid. Onze leider toonde gisteren zijn sterke benen, morgen is voor hem weer een belangrijke dag.'

Gele trui

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) heeft tijdens die vijfde etappe dan toch zijn gele trui verloren. De Fransman nam binnen de laatste twintig kilometer nog bevoorrading aan en krijgt daarvoor een tijdstraf van twintig seconden. De Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott) is zo de nieuwe leider.

Voor Van Aert is het de vierde zege van het seizoen na de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en een etappe in het Critérium du Dauphiné. Vorig jaar won Van Aert al zijn eerste Touretappe, in de rit naar Albi.

Donderdag wacht de renners 181 heuvelachtige kilometers tussen Le Teil en de aankomst boven op de Mont Aigoual.

