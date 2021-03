In Sport/Voetbalmagazine van deze week overloopt Marc Lamberts, de coach van Wout van Aert (26), de voorbije winter van zijn poulain. Hoe heeft de Kempenaar in die vier en een halve maand gerust en getraind? En met welke conditie staat hij zaterdag aan de start van de Strade Bianche, de eerste koers van zijn nieuwe wegseizoen?

Ruim 2300 km, goed 58.000 hoogtemeters en bijna 84 uur op de fiets. De cijfers van de voorbije drieweekse hoogtestage van Wout van Aert op Tenerife zijn bepaald indrukwekkend.

Met als afsluitende toetje zijn twee fietstochten van vorige zaterdag - 142,95 km met 3888 hoogtemeters, afgelegd in 4 uur en 59 minuten - en zondag - 135,41 km, met 3575 hoogtemeters, afgewerkt in 4 uur en 55 minuten.

'Wedstrijdspecifieke trainingen, met harde blokken bergop', zoals zijn coach Marc Lamberts dat noemt. 'Kwestie van nog eens een laatste keer zeer diep te gaan, met oog op de Strade Bianche van zaterdag.' Inclusief enkele KOM's op Strava, al moet je die records met een korreltje zout nemen. Niettemin bestempelt Lamberts de hoogtestage op de flanken van de Teidevulkaan als 'perfect'.

Maandag sloot Van Aert zijn drie weken op Tenerife af met een 'recupritje' van 38 km, 735 hoogtemeters, in 1 uur en een kwartier. En ook tot zaterdag staan alleen rustige trainingen van één tot twee en een half uur gepland, onder meer een verkenning op donderdag.

Taperen, zoals dat heet, zodat Wout van Aert met frisse benen aan de start staat van de koers die hij vorig jaar won, toen zijn eerste race van het uitgestelde coronaseizoen, op zaterdag 1 augustus.

Toen knalde de Kempenaar op een Toscaanse grindstrook de laatste renners van een uitgedunde kopgroep uit het wiel, om in Siena met een halve minuut voorsprong te eindigen, voor Davide Formolo en Maximilian Schachmann. De start van een schitterende zomer voor Van Aert.

Hopen op slecht weer

De vraag is: is hij nu even goed in vorm, na een drukke veldritwinter en een korte specifieke opbouw richting het nieuwe wegseizoen?

'Neen', zegt Marc Lamberts. 'In januari heeft Wout na de geboorte van zijn zoontje Georges een stage in Spanje moeten afgelasten, waardoor hij toen te weinig duurtrainingen heeft kunnen afwerken.'

'Hij heeft in Tenerife keihard getraind en veel progressie geboekt, maar heeft nog niet het absolute topniveau van vorige zomer. Niet qua conditie en niet qua gewicht, toen 77 kg.'

© BELGA

'Volgens het huidige plan zal Wout pas na Tirreno-Adriatico en ook Milaan-Sanremo op zijn scherpst staan, qua wattage per kilo. Hij moet die Italiaanse koersen - bij wijze van spreken - als wedstrijdtraining zien, om écht top te zijn in de Vlaamse klassiekers, vanaf de E3 Harelbeke en vooral in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.'

'Let wel: Wout zal in de Strade Bianche zonder pech zeker meegaan tot de diepe finale. Maar tussen dat en met overwicht wínnen, zoals vorig jaar... Da's nog iets anders. Afhankelijk ook van het voorspelde buiige weer en de modderige staat van de grindstroken, want dat zou wel in Wouts voordeel kunnen spelen', aldus Lamberts.

Lees het hele verhaal over de 'Winter van Wout' in Sport/Voetbalmagazine van deze week. Of in de Pluszone.

