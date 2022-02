X2O Trofee: Vanthourenhout snelste in slotmanche Brussel, eindzege voor Toon Aerts

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zondag na een knappe solo de Universiteitscross van Brussel gewonnen, dat is de slotmanche van het seizoen in X2O Badkamers Trofee veldrijden. Hij haalde het in de hoofdstad van Eli Iserbyt en Jens Adams.

© Belga Image