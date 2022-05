Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco) heeft zijn tweede tijdritzege in zijn carrière beet. De Brit haalde het zaterdag in de Giro-tijdrit in Boedapest voor Mathieu van der Poel en doet ook een goede zaak voor het klassement.

Mathieu van der Poel reed dus zaterdag bijna naar de winst in de tijdrit, maar bleek uiteindelijk drie seconden trager dan Yates. Wel blijft hij leider. 'Vooraf had ik hier voor getekend', aldus de Nederlander van Alpecin-Fenix na afloop.

'Ik reed een heel goede tijdrit, maar het verschil tussen winst en verlies was wel heel klein vandaag', sprak hij in het flashinterview. 'Vooraf had ik hier voor getekend. Anderzijds, als je op slechts drie seconden finisht, vraag je je natuurlijk af: waar heb ik die laten liggen? Nu goed, ik heb mezelf een extra dag in het roze gekocht en daar ben ik heel blij mee.'

'Ik voelde me goed onderweg, ik wist dat ik nog iets in de tank moest houden voor de slotklim. Ik denk dat ik heel tevreden mag zijn met mijn prestatie. Het was een harde tijdrit en er waren wel wat bochten. Die waren niet echt technisch, maar eerder snel waardoor je daar het verschil niet kon maken.'

Van der Poel leidt nu met 11 seconden voorsprong op Yates in het klassement. 'Zondag wordt in principe een sprint, dus ik hoop de roze trui mee naar Sicilië te nemen. Daarna zien we wel.'

