De vele valpartijen in de eerste rit van de Tour waren het gevolg van de eerste regen in lange tijd rond Nice. Níét van zeep uit de Tourkaravaan.

Veel ophef, gisterenavond op Twitter, toen een Colombiaanse wielerwebsite beelden tweette van een wagen uit de Tourkaravaan. Sponsor X-Tra, een producent van schoonmaakmiddelen, leek op die foto zeepbellen in de lucht te blazen.

🧼Aquí está la causa de muchas de las caídas el día de hoy o almenos eso parece.



🚨La Caravana publicitaria del #TDF2020 en específico la de el jabón X-Tra Total lanzaba bombas de jabón qué quedaron en la Carretera.

Con la lluvia, la vía se transformó en una pista de patinaje pic.twitter.com/hUmwVI6iH0 — El Manillar Ciclismo (@ElManillarCOL) August 29, 2020

Meteen werd dat, ook door profrenners in en buiten de Tour, massaal geretweet. En aangewezen als dé oorzaak van de vele valpartijen tijdens de eerste rit rond Nice, met name in de bochtige afdaling van de Col de Rimiez.

Er werd schande gesproken, sommigen riepen zelfs op tot het ontslag van Tourbaas Christian Prudhomme. Deceuninck-Quick-Steprenner Iljo Keisse sprak over een reality/drama/comedyserie.

Binnenkort nieuwe realityserie op tv:

De UCI - Safety first

Drama / comedy

Aantal seizoenen: oneindig pic.twitter.com/cgQ1UgFLCk — Iljo Keisse (@IljoKeisse) August 29, 2020

Een begrijpelijke reactie na wat hij en zijn ploegmaats de jongste weken allemaal hebben meegemaakt, na de valpartijen van Remco Evenepoel en Fabio Jakobsen. Alleen is het verhaal fake news. Wat nogmaals de 'kracht' van sociale media aantoont om broodjeaapverhalen razendsnel te doen verspreiden.

Dit is immers een makkelijk te doorprikken zeepbel. Ten eerste heeft de Tourkaravaan de bochtige, gevaarlijke afdaling van de Col de Rimiez letterlijk links laten liggen en alleen de laatste grote lus van de etappe gereden.

Daarin lagen ook een kortere en een langere afdaling, waar ook gevallen werd, maar verschillende toeschouwers meldden dat de bewuste wagen van X-Tra daar geen zeepbellen heeft verspreid in de mate dat de weg daardoor een zeepbaan werd.

Karma

De échte reden van de valpartijen is heel simpel: het had in Nice al enkele weken niet meer geregend, en plots goot het water. Net op de eerste dag van de corona-Tour - karma is a bitch...

Op het asfalt dat pas was heraangelegd (voor een passage van de Tour gebeurt dat vaker) werd zo een dun, slijmerig, spekglad laagje gevormd door een losgekomen mengeling van motorolie, rubber, stof en afgevallen, rijpe olijven dat zich in de droge periode had opgestapeld.

Een laagje dat lijkt op zeep, maar dus niet van de Tourkaravaan.

Lotto-Soudal grootste slachtoffer

Extra factor die heeft meegespeeld: renners hebben sinds het begin van het coronaseizoen amper of niet in de regen gereden. Dat vergt op vlak van stuurvaardigheid ook een aanpassingsvermogen, zoals het rijden in een peloton.

Dat allemaal leidde er toe dat het regenweer na dag één al meer slachtoffers heeft gemaakt dan het coronavirus. Drie renners zullen vandaag niet meer aan de start verschijnen: John Degenkolb en Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), de ene met een gezwollen knie, de andere door een gebroken knieschijf, en Rafael Valls (Bahrain-McLaren), door een gebroken dijbeen, opgelopen bij de val drie kilometer voor de finish, op een kaarsrechte weg.

Sommige renners gingen daar plots in de remmen, omdat vanaf toen de tijd werd stopgezet. Met zeep had ook dat niets te maken.

