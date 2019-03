Zege Kuurne-Brussel-Kuurne smaakt zoet voor Jungels: 'Was echt geen gemakkelijke klus'

'Ik ben heel tevreden dat ik mijn solo heb kunnen afronden, want het kostte me een pak energie', reageerde de renner van Deceuninck - Quick-Step. 'Met de wind was deze koers echt geen gemakkelijke klus.'

'Op de Oude Kwaremont zat ik niet zo goed geplaatst', analyseerde Jungels. 'Maar ik kon na verloop van tijd wel opschuiven, omdat de wind op kop stond en voorin het tempo ook wat getemperd werd. Op de kasseizone van de Varent zette ik mij op kop en ik lag zo aan de basis van onze vlucht met vijf. Ik zag meteen dat ik een van de sterkste van ons gezelschap was. Toen ik hoorde dat het peloton fiks aan het naderen was, koos ik dan maar voor de aanval.'

Bob Jungels mocht zo alleen aan de laatste kilometers beginnen. Met succes, want hij pakte de zege. 'Ik ben een redelijke tijdrijder en zo'n afstand kan ik in mijn eentje wel goed overbruggen. Feit was ook dat de wedstrijd van zaterdag bij velen nog in de benen zat. Dit zal ook wel in mijn voordeel gespeeld hebben. Niemand zat nog echt fris. Ik denk dat Patrick Lefevere ook wel tevreden zal zijn nu we naast de Omloop Het Nieuwsblad ook Kuurne-Brussel-Kuurne naar onze hand gezet hebben.'

De 26-jarige Luxemburger hield Owain Doull (Sky) uit Wales achter zich. De Nederlander Niki Terpstra (Direct Energie) maakte het podium vol. De Nederlander Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), de laureaat van vorige editie, moest nu tevreden zijn met een vierde plaats. Belgisch kampioen Yves Lampaert (Deceuninck - Quick-Step) werd vijfde.

Jungels volgt de Nederlander Dylan Groenewegen op als eindlaureaat. Jungels won eerder dit jaar al de vierde etappe van de Ronde van Colombia. Hij verzekerde manager Patrick Lefevere meteen van de 13e zege voor zijn team Deceuninck - Quick-Step. (