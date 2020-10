De Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent wordt dit jaar niet georganiseerd. Het evenement zou normaal plaatsvinden van 17 tot 22 november in het Kuipke in Gent, maar wordt met een jaar uitgesteld.

'Het blijkt niet mogelijk om het evenement helemaal coronaproof te organiseren zonder aan de essentie te raken', meldt de organisatie donderdag.

De tickets voor deze editie blijven geldig voor de editie van volgend jaar. Dan zal de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent plaatsvinden van 16 tot 21 november 2021.

Essentie

De stad Gent en de organisatoren Golazo en Christophe Sercu onderzochten de afgelopen weken alle opties om de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent van dit jaar coronaproof te kunnen laten doorgaan. Samen hebben ze echter vastgesteld dat de huidige coronamaatregelen en de infrastructuur van het Kuipke het niet toelaten om een veilige zesdaagse te organiseren, zo luidt het.

'De Zesdaagse is bij uitstek een publieksevenement en leeft van een gevulde zaal. Wat normaal de charme van het Kuipke is, maakt het net in deze omstandigheden een plek die niet geschikt is om met correcte gezondheidsmaatregelen voldoende volk binnen te laten', zeggen Sercu en Golazo in een gezamenlijke mededeling.

'Zonder de sfeer en de interactie tussen renners en publiek, valt eigenlijk de essentie van een zesdaagse weg. Om nog maar te zwijgen van de moeilijkheid om een voldoende sterk deelnemersveld uit de hele wereld aan de start te krijgen.'

'Hoe jammer we het ook vinden dat de Zesdaagse wordt uitgesteld, gezondheid en veiligheid primeren zowel voor de bezoekers als voor de renners', vult de Gentse schepen van Sport, Sofie Bracke, aan.

'Maar dit wordt geen verloren jaar. De samenwerkingsovereenkomst die vorig jaar nog voor zes jaar werd afgesloten, wordt gewoon verlengd. We kijken nu al uit naar volgende winter en maken er dan een extra groot wielerfeest van.'

Vorig jaar wonnen Kenny De Ketele en Robbe Ghys de 79e editie van de Gentse Zesdaagse.

'Het blijkt niet mogelijk om het evenement helemaal coronaproof te organiseren zonder aan de essentie te raken', meldt de organisatie donderdag. De tickets voor deze editie blijven geldig voor de editie van volgend jaar. Dan zal de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent plaatsvinden van 16 tot 21 november 2021. De stad Gent en de organisatoren Golazo en Christophe Sercu onderzochten de afgelopen weken alle opties om de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent van dit jaar coronaproof te kunnen laten doorgaan. Samen hebben ze echter vastgesteld dat de huidige coronamaatregelen en de infrastructuur van het Kuipke het niet toelaten om een veilige zesdaagse te organiseren, zo luidt het. 'De Zesdaagse is bij uitstek een publieksevenement en leeft van een gevulde zaal. Wat normaal de charme van het Kuipke is, maakt het net in deze omstandigheden een plek die niet geschikt is om met correcte gezondheidsmaatregelen voldoende volk binnen te laten', zeggen Sercu en Golazo in een gezamenlijke mededeling. 'Zonder de sfeer en de interactie tussen renners en publiek, valt eigenlijk de essentie van een zesdaagse weg. Om nog maar te zwijgen van de moeilijkheid om een voldoende sterk deelnemersveld uit de hele wereld aan de start te krijgen.''Hoe jammer we het ook vinden dat de Zesdaagse wordt uitgesteld, gezondheid en veiligheid primeren zowel voor de bezoekers als voor de renners', vult de Gentse schepen van Sport, Sofie Bracke, aan. 'Maar dit wordt geen verloren jaar. De samenwerkingsovereenkomst die vorig jaar nog voor zes jaar werd afgesloten, wordt gewoon verlengd. We kijken nu al uit naar volgende winter en maken er dan een extra groot wielerfeest van.' Vorig jaar wonnen Kenny De Ketele en Robbe Ghys de 79e editie van de Gentse Zesdaagse.