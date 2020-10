Loïc Vliegen is niet gestart in Parijs-Tours wegens ziekte. De renner van Circus-Wanty Gobert heeft geen corona, maar kampt met maagproblemen en kwam daarom niet meer aan de start.

146 renners namen de start in Chartres, daar was Vliegen dus niet bij. Circus-Wanty Gobert zag eerder Jan Bakelants uit de selectie van Gent-Wevelgem vallen wegens een positieve coronatest. Vliegen reed weliswaar niet met Bakelants de Brabantse Pijl, maar beide renners koersten samen in Luik-Bastenaken-Luik vorige week.

