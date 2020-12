Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) kon zaterdag opgelucht het ziekenhuis van het Limburgse Heusden verlaten. Een CT-scan had geen breuk aan het licht gebracht.

Wellicht maandag volgt er een nieuw medisch onderzoek, dan in het ziekenhuis van Kortrijk.

'Gelukkig hebben ze geen breuk vastgesteld er is enkel sprake van een luxatie', gaf Eli voor de camera van Sporza uitleg, met de linkerarm in een steunverband. 'Mijn arm is uit de kom geschoten en dat naar de verkeerde kant. Ik kreeg geen gips aangemeten, omdat ik mijn rentree wil maken in de cross van Baal op 1 januari. Maandag ga ik nog eens langs in het ziekenhuis van Kortrijk, waar een nieuwe scan zal gemaakt worden.'

De 23-jarige West-Vlaming maakt zich sterk dat de val in Heusden-Zolder niet het einde van zijn seizoen betekent. 'Als het van mij afhangt, alvast niet. Ik wacht af wat er maandag in Kortrijk door de specialist gezegd wordt. Mijn focus ligt nog steeds op het Belgisch kampioenschap van 10 januari in Meulebeke. Daar ga ik vol voor. En wat er nu juist gebeurde bij die val? Laurens Sweeck reed voor me uit, ik volgde, maar schoof uit op een steen en kwam zo ten val. Net op het moment dat mijn arm gestrekt was knalde er iemand op, waardoor mijn elleboog uit de kom geraakte. Ik heb nog nooit zo'n pijn gehad. Een geluk bij een ongeluk was dat mijn arm niet lager geraakt werd, anders was hij zeker gebroken geweest.'

