Zwitser Stefan Bissegger kroont zich tot Europees kampioen tijdrijden in München

De 23-jarige Zwitser Stefan Bissegger (EF Education) werd woensdag in Fürstenfeldbruck (München) Europees kampioen tijdrijden. Met Stefan Küng pakte Zwitserland ook het zilver, Küng was 34 honderdsten trager. De Italiaan Filippo Ganna deed acht seconden langer over het 24 kilometer lange parcours en pakte het brons. Rune Herregodts eindigde als twaalfde. Eerder op de dag bezorgde Marlen Reusser Zwitserland ook bij de vrouwen het goud.

Stefan Bissegger. © belga