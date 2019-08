De 47-jarig Zwitserse fietser Stéphane Cand heeft zaterdag een nieuw Guiness Bookrecord gevestigd. In Moelingen (Voeren) eindigde een solotocht langs zestien landen. In zes dagen overbrugde hij ruim 2.200 km, meer dan 300 km per dag met slechts drie tot vier uurtjes slaap.

De fietser uit Seiry (kanton Freiburg) vatte zijn tocht zondag aan in Tsjechië. Daarna volgde Slovakije, Servië, Hongarije, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië, Oostenrijk, Italië, Liechtenstein, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg, België en Nederland om te eindigen op grens in Moelingen (Voeren).

Zaterdag om 13.10 uur was de krachttoer volbracht, nog één dag sneller dan voorzien. 'Onderweg reed ik door alle weersomstandigheden. In Hongarije was het 44 graden en in de afdaling van sommige cols amper 3 graden. Ik heb soms geloofd dat ik het niet zou halen, maar nu ben ik heel tevreden. Het is zonder meer mijn mooiste exploot, ook al was het doel voor alles te reizen en plezier te beleven', aldus een tevreden Stéphane Cand. Om opgelopen achterstand in te halen, zat hij op zeker ogenblik 36 uren onafgebroken in het zadel. In Voeren werd hij opgewacht door familie en vrienden.

Cand was nog verbaasd over de staat van onze wegen. 'Met de Ardense klassiekers in het achterhoofd had ik gedacht dat de wegen beter zouden zijn.'

Sinds begin dit jaar heeft hij 16.000 km in de benen. Het volgende doel is al gekend. Volgend jaar wil hij Europa doorkruisen, van de Noordkaap in Noorwegen tot Zuid-Spanje.

Het Guinness Book moet dit record nog valideren. Daarvoor legt hij een dossier aan met een maximum aan bewijselementen zoals foto's, video's en krantenartikels.

Cand verbeterde het record van de Pool Marek DDzienisiuk die veertien landen in zeven dagen tijd doorkruiste.