Marc Hirschi (22) zette de twaalfde etappe van de Tour de France naar zijn hand. Hij kwam alleen aan na een solo van maar liefst 28 kilometer. De Sloveen Primoz Roglic blijft in het geel.

Hirschi, in deze Tour al eens tweede en derde, haalde het na een lange solo met 47 seconden voorsprong op de Fransman Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept). De Deen Soren Kragh Andersen, ploegmaat van Hirschi, finishte even later als derde. Het peloton met alle favorieten kwam binnen op 2,5 minuten.

Zes renners, geen Belgen, tekenden voor de traditionele vlucht van de dag. Imanol Erviti (Movistar), Max Walscheid (NTT), Luis Leon Sanchez (Astana) en Nils Politt (Israel Start-Up Nation) vormden een eerste kopgroep, die later het gezelschap kreeg van Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick.Step) en Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie). In het peloton liet men de voorsprong evenwel nooit te groot worden. Op 43 km van de streep werden Asgreen en Erviti als laatste vluchters gegrepen.

Wat volgde was een spervuur van demarrages in een nerveuze finale. Onder meer Tiesj Benoot (Sunweb), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) en Dries Devenyns (Deceuninck-Quick.step) kozen voor het offensief.

Op de slotklim van tweede categorie, de Suc au May, sprong Hirschi met nog zo'n 30 km te gaan voorin weg. De 22-jarige Zwitser reed vervolgens solo naar de streep.

In het algemene klassement blijft Roglic in het geel, met 21 seconden voorsprong op Egan Bernal. Morgen/vrijdag moet er stevig geklommen worden. Het peloton trekt door het Centraal Massief voor een etappe met 4.400 hoogtemeters over 191,5 km tussen startplaats Châtel-Guyon en finish in Puy Mary op een col van eerste categorie.

