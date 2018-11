WK turnen: Derwael valt net naast allroundpodium, goud voor Biles

Nina Derwael is donderdag op het WK turnen in de Qatarese hoofdstad Doha in de finale van de allroundcompetitie net naast het podium gevallen. De Amerikaanse Simone Biles ging met het goud aan de haal. Axelle Klinckaert eindigde als 18e.