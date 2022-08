Het wereldkampioenschap voetbal in Qatar begint een dag eerder dan voorzien, op zondag 20 november in plaats van maandag 21 november, om zo het gastland 's avonds (19u00 lokale tijd, 17u00 Belgische tijd) de openingsmatch tegen Ecuador te laten spelen. Dat heeft de FIFA-raad donderdag bekendgemaakt.

Qatar had eerder laten weten dat het graag het WK zou openen. Na het akkoord van de Ecuadoriaanse en de Zuid-Amerikaanse voetbalfederaties was het aan de FIFA-raad om het voorstel goed te keuren. Sinds 2006 opent het gastland het WK, maar omdat Qatar zijn eerste wedstrijd met een grote vuurwerkshow in het Al Bayt-stadion gepaard wou laten gaan, kwam het duel tegen Ecuador maandagavond op de kalender te staan. Dat nadat er al twee wedstrijden gespeeld zouden zijn (Senegal-Nederland en Engeland-Iran).

Door er een dag vroeger aan te beginnen, kan Qatar het WK in eigen land toch openen. De wedstrijd tussen Senegal en Nederland, eerder de openingsmatch van het WK, verhuist op maandag 21 november van 13u00 naar 19u00 plaatselijke tijd. De Rode Duivels openen woensdag 23 november tegen Canada. Marokko is zondag 27 november de tweede tegenstander. In hun laatste groepswedstrijd geven de Belgen donderdag 1 december Kroatië partij. Het WK eindigt op 18 december.

