Met enkel nog de afsluitende 800 meter voor de boeg heeft Nafi Thiam een achterstand van 19 punten op de Nederlandse Anouk Vetter in de zevenkamp op de wereldkampioenschappen atletiek in het Amerikaanse Eugene (Oregon). Thiam moest maandag haar koppositie afstaan na het speerwerpen. Noor Vidts zakte van de vijfde naar de zesde plaats.

Op Hayward Field wierp Thiam de speer bij haar derde poging 53m01 ver, goed voor 919 punten. Haar persoonlijk record bedraagt 59m32. De tweevoudige olympische kampioene liet in groep B nog worpen van 51m22 en 50m76 optekenen. De olympische vicekampioene Anouk Vetter pakte uit met een worp van 58m29. Ze won zo dit onderdeel en verzamelde 1021 punten. Vidts, die eerder in actie kwam in groep A, kwam met een worp van 41m62 dichtbij haar persoonlijk record van 41m80. De indoorwereldkampioene sprokkelde met haar seizoensbeste 698 punten.

Thiam, op zoek naar een tweede wereldtitel na die van 2017 in Londen, heeft na zes van de zeven proeven 6026 punten. Vetter (6045 punten) telt na haar exploot in het speerwerpen een voorsprong van 19 punten.

Op de derde plaats volgt de Amerikaanse Anna Hall met 5741 punten. De Poolse Adrianna Sulek is vierde met 5666 punten. Vidts, vorige zomer vierde op de Olympische Spelen in Tokio, telt 5572 punten. Ze zag de Zwitserse Annik Kälin (5606 punten) over zich heen springen naar de vijfde plaats.

1,4 seconden

Om opnieuw wereldkampioene zevenkamp te worden moet Nafi Thiam maandagnacht dus 19 punten goedmaken op Anouk Vetter. Daarvoor moet ze de afsluitende 800 meter 1.4 sneller lopen dan de Nederlandse.

Zowel Thiam als Vetter zijn geen specialisten op de dubbele baanronde. Het persoonlijk record van Thiam staat op 2:15.24 (Götzis 2017). Op de Olympische Spelen in Tokio eindigde ze vorig jaar met een 800 meter in 2:15.98. Vetter liep haar snelste 800 meter in 2016 op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro: 2:17.71. Thiam is het niet gewend om met een achterstand aan de 800 meter te moeten beginnen. Bij haar olympische titels van 2016 en 2021 en haar wereldtitel van 2017 in Londen hoefde ze in de 800 meter alleen nog maar de schade te beperken. Op het vorige WK, in 2019 in Doha, had ze al een grote achterstand op de Britse Katarina Johnson-Thompson, ook de betere 800 meter-loopster, en was zilver dus het hoogst haalbare.

Verpringen

Eerder scoorde Thiam wel goed tijdens het verspringen. Ze lukte bij haar derde poging een sprong van 6m59 op Hayward Field, wat haar 1036 punten opleverde. Geen enkele andere deelneemster deed beter. Verder liet de tweevoudige olympische kampioene 6m49 en een nulsprong optekenen. Thiams persoonlijk record is 6m86. Vidts, die een persoonlijk record van 6m60 achter haar naam heeft, sprong bij haar tweede poging 6m33 (953 punten) ver.

De afsluitende 800 meter staat vannacht op het programma.

