Wout van Aert (Jumbo-Visma) mag maandag wellicht het ziekenhuis verlaten na zijn zware valpartij vrijdag tijdens de tijdrit in de Tour de France. 'Het gaat naar omstandigheden goed met Wout', aldus ploegleider Nico Verhoeven. 'Het wegseizoen zit er nu wel officieel op. De chirurg had het over een revalidatieperiode van twee maanden, Wout zelf ziet dat anders.'

'Van Aert kwam ten val in de slotfase van de tijdrit en liep een zware vleeswonde op in het bovenbeen. Hij werd in het ziekenhuis van Pau geoperereerd en verbleef daar ook afgelopen nacht. Zijn ouders en echtgenote Sarah De Bie zijn bij hem. 'Wout moet nog zeker dit weekend in het ziekenhuis verblijven', klonk het nog bij de ploegleider, 'maandag mag hij mogelijk naar huis, maar daar is nog geen zekerheid over omdat de dokters geen risico willen nemen met het oog op infecties.

Wout heeft een goede nacht achter de rug en niet al te veel pijn gehad.' Volgens de dokters is er sprake van een revalidatieperiode van twee maanden. 'Maar Wout zelf is een topsporter en denkt daar anders over', aldus nog Verhoeven. 'In principe startte hij zijn veldritseizoen in oktober, het valt nog af te wachten of dit zal lukken. We laten hem alleszins niet te vroeg hervatten.'