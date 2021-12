Wout van Aert is zondagavond tijdens het Sportgala in Schelle voor het tweede jaar op rij verkozen tot Sportman van het Jaar.

In het jaarlijkse referendum van Sportpress, de vereniging van Belgische sportjournalisten, kreeg de renner van Jumbo-Visma 948 punten achter zijn naam, amper 21 meer dan marathonloper Bashir Abdi, die eerder al de Vlaamse Reus kreeg overhandigd. Opvallend daarbij is dat Abdi 103 keer op de eerste plaats van een stemformulier stond, Van Aert werd 95 keer op nummer een gezet.

Judoka Matthias Casse eindigde met 593 punten op een verdienstelijke derde plaats, op ruime afstand van de twee tenoren. Casse was op de Spelen goed voor olympisch brons in de klasse tot 81 kg en is daarnaast ook regerend wereld- en vice-Europees kampioen.

In totaal brachten 274 journalisten hun stem uit. Van Aert zit midden in het crossseizoen en kon dan ook niet aanwezig zijn op het gala. Meer dan waarschijnlijk krijgt hij zijn trofee overhandigd op de Azencross in Loenhout, eind december.

Terwijl Van Aert het vorig jaar bij zijn eerste bekroning haalde met een straatlengte voorsprong op zijn eerste achtervolger Romelu Lukaku, werd er dit jaar een nek-aan-nekrace aangekondigd met Abdi.

Het was dan ook weelde voor de stemgerechtigde journalisten. Abdi veroverde op de Spelen van Tokio bijzonder knap olympisch brons op de marathon en scherpte in oktober tijdens de marathon van Rotterdam de Europese recordtijd aan. Eerder dit jaar kreeg hij naast de Vlaamse Reus ook al de Trofee voor Sportverdienste.

Veelwinnaar Van Aert heeft er een meer dan uitstekend seizoen opzitten. Op de weg waren er overwinningen in Tirreno-Adriatico, Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race en het Belgisch kampioenschap. In de Tour de France won de renner van Jumbo-Visma drie prestigieuze etappes: op de Mont Ventoux, in de slottijdrit tussen de wijnranken van Saint-Emilion en een dag later op de Parijse Avenue des Champs-Elysées, het officieuze WK voor sprinters.

Meteen daarna volgde een vlucht naar Tokio, om er zilver te veroveren in de wegrit. Op het WK tijdrijden in eigen land kwam er tot slot nog eens zilver uit de bus. Hij begon zijn nieuwe veldritcampagne de voorbije weken bovendien nog eens uitstekend en tijdens de koude wintermaanden wordt het meer dan ooit uitkijken naar het zoveelste titanenduel met Mathieu van der Poel in het veld.

